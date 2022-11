Nachhaltig anlegen – Vollmundige Klimaziele zahlen sich aus Der Daten- und Indexanbieter MSCI passt die Klimanoten von Unternehmen an. Und setzt dabei auf deren Versprechungen. Sylviane Chassot

Unter CEO Mark Schneider hat Nestlé eine ambitioniertere Klimastrategie verfasst. Am heutigen CO₂-Ausstoss des Konzerns hat sich damit noch nichts geändert. Trotzdem bekommt er von MSCI deutlich bessere Klimanoten. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

«Das 1,5-Grad-Ziel ist noch in Reichweite, aber sein Puls ist schwach», sagte Alok Sharma, Vorsitzender der 26. Klimakonferenz, vor einem Jahr in Glasgow. An der derzeit in Ägypten stattfindenden 27. Klimakonferenz zirkulieren Grabreden auf das Pariser Klimaziel, die globale Erderwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad zu beschränken.