Die staatliche Anschubfinanzierung von Kinderkrippen dauert bereits seit zwei Jahrzehnten. Das sogenannte Impulsprogramm zur Förderung familienergänzender Kinderbetreuung ist bis Ende 2024 verlängert worden. Danach soll auch diese Subvention zum Dauerzustand werden, geht es nach dem Willen einer Mehrheit des Nationalrats – bedenklicherweise mit der Hilfe etwa eines Viertels der FDP-Fraktion.

Mit der «Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung», wie die parlamentarische Initiative schönfärberisch heisst, wird mit der ganz grossen Kelle angerichtet. Die Gesamtkosten der «institutionellen» Kinderbetreuung und Frühförderung von anfänglich 770 Mio. Fr. pro Jahr sind mehr als dreissigmal so hoch wie der Förderbetrag bis anhin.

«Auch sehr gut situierte Eltern können sich am neuen Honigtopf laben.»

Die Gewerkschaft Travail Suisse jubelte bezeichnenderweise, «endlich» werde «familienergänzende Betreuung als Service public anerkannt». Klar, die Linke hätte am liebsten umfassenden staatlichen Beistand für alle von der Wiege bis zur Bahre. Doch die Verfassung spricht dem Bund in der Familienpolitik richtigerweise nur eine ergänzende Funktion zu. Finanzierung öffentlicher Krippen ist in erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden.

Derart hohe neue Sozialausgaben auf Bundesebene in klammen Zeiten zu versprechen, zeugt nicht von finanzpolitischer Verantwortung. Der helvetische Haushalt steuert auf grosse strukturelle Defizite nach 2024 zu. Die bisherigen Vorschläge des Bundesrats zur Eindämmung der stetig steigenden, oft gebundenen Ausgaben schliessen die Lücke nicht.

Mit der Kita-Finanzierung würde eine neue, erst noch gebundene Ausgabe geschaffen, die mittelfristig Milliardenhöhe zu erreichen droht. Die ebenfalls verfassungsmässig verankerten Regeln der Schuldenbremse, in einer Volksabstimmung demokratisch hoch legitimiert, werden nicht eingehalten.

Angedacht ist, die frische Subvention über die Einnahmen der Anfang 2024 eingeführten OECD-Mindeststeuer zu finanzieren, ein Ja des Stimmvolks zur Steuer an der Urne im Juni vorausgesetzt. Wie üppig sie ausfallen werden, ist jedoch ungewiss. Die am häufigsten genannte Zahl ist 1,6 Mrd. Fr., davon würde der Bund ein Viertel erhalten. Das deckte den Kita-Aufwand nur zur Hälfte.

Störend ist sodann, dass die Direktsubvention der Eltern mit 20% Bundesbeitrag an die Kosten der Fremdbetreuung an alle gehen soll. Bedürftigkeit ist kein Kriterium. Auch sehr gut situierte Eltern können sich am neuen Honigtopf laben. Ebenso wenig gibt es eine Verknüpfung mit einer höheren Arbeitsleistung, ein minimaler Beschäftigungsgrad ist nicht vorgesehen. Minderheitsanträge, die versuchten, den generellen Rechtsanspruch nicht ins Gesetz zu nehmen oder eine schlankere Variante einzuführen, sind allesamt gescheitert.

«Um Frauen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen, würden Individualbesteuerung und ein einheitlicher Steuersatz (Flat Tax) mehr bewirken.»

Der behauptete Kosten-Nutzen-Effekt auf die Beschäftigung ist ausserdem fraglich. Zwar belegen zahlreiche Studien zu Subventionen für die Kinderbetreuung positive Effekte. Allerdings könnte ein wesentlicher Teil der Kostensenkung durch den Bund, gemäss einer Studie der Universität Neuenburg zwei Drittel, vor allem zulasten der Betreuung durch Verwandte und Bekannte gehen – mithin nur zu einem Drittel zu einer Zunahme der Anzahl Arbeitsstunden bereits beschäftigter Frauen mit Kindern führen.

«Würden Sie arbeiten gehen, wenn Sie nichts verdienten?», fragte eine Vertreterin der GLP im Verlauf der Debatte rhetorisch. Es ist kaum zu bestreiten, dass verheirateten Frauen als Zweitverdienenden unter dem Strich wenig vom Lohn übrig bleibt.

Doch das ist weniger den hohen Kosten der Kinderkrippen geschuldet als vielmehr dem Steuersystem mit der Progression. Um Frauen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen und das Problem des Arbeitskräftemangels zu entschärfen, würden Individualbesteuerung und ein einheitlicher Steuersatz (Flat Tax) mehr bewirken als Direktsubventionen der Eltern.

