Was macht eigentlich Garry Kasparov – Vom Schachrebellen zum Politaktivisten Die Schachlegende Garri Kasparow spielt auch nach dem Rücktritt als aktiver Spieler weiterhin Schach. Zudem engagiert er sich für die Menschenrechte und gegen Putin. Mara Bernath

Ein Spiel für die Geschichtsbücher: Kasparow gegen Deep Blue.

Die Züge des Programms werden von seinem Entwickler Feng-hsiung Hsu (rechts im Bild) ausgeführt. Bild: Kathy Willens/AP Photo/Keystone

Am Karfreitag beginnt in Astana, Kasach­stan, die Schachweltmeisterschaft. Nicht dabei: Magnus Carlsen. Er sei «schlicht nicht motiviert», einen weiteren Match in diesem Format zu spielen, sagt der ­Norweger und gibt nach zehn Jahren an der Spitze das Feld beziehungsweise das Schachbrett frei. Der Internationale Schachverband, besser bekannt unter seinem französischen Akronym Fide, muss das Turnier ohne Zuschauermagnet Carlsen durchführen. Die Namen der beiden Anwärter auf den Titel, Ding Liren aus China und Ian Nepomniachtchi aus Russland, sind ausserhalb der Schachwelt jedoch kaum jemandem einen Begriff.

Die Probleme von Fide dürften einen anderen Grossmeister freuen: Garri Kasparow. Der Konflikt des heute 69-Jährigen mit dem Verband hat bereits 1985 begonnen. Der damalige Fide-Präsident, Florencio Campomanes, hatte gegen den Willen Kasparows das Turnier um den Weltmeistertitel mit Anatoli Karpow abgebrochen. Obwohl Kasparow Karpow auch nach dessen Ruhepause noch besiegen konnte: Campomanes und Kasparow sind sich seither spinnefeind.

Eskaliert ist die Fehde 1993, als Kasparow – weiterhin Träger des Weltmeistertitels – ganz aus dem Schachverband ausgetreten ist und eine neue ­Organisation gegründet hat.

Es gibt nur wenige Anwärter auf den Titel «bester Schachspieler aller Zeiten» und Garri Kasparow gehört auf diese kurze Liste: Kasparow an einem Simultanturnier im November 2021 in Lissabon. Bild: Horacio Villalobos/Corbis/Getty Images

Für mehr Schlagzeilen als die Teilung der Schachwelt – die bis 2006 Bestand ­haben sollte – haben jedoch Kasparows Spiele gegen den Supercomputer Deep Blue gesorgt. Im ersten Match 1996 hat der Mann noch gegen die Maschine gesiegt.

Die Ingenieure und Programmierer von IBM haben danach ihren Algorithmus ­verbessert, ein Jahr später hat Kasparow gegen Deep Blue verloren. Das his­torische Spiel lässt er in «Deep Thinking» Revue passieren, ein Buch, in dem er seine optimistische Sichtweise auf künstliche Intelligenz darlegt.



Kasparow ist seit seinem Rücktritt als aktiver Schachspieler 2005 ein produktiver Autor: Er hat insgesamt zwölf Bücher über Schach geschrieben, eine Autobiografie sowie 2015 «Winter is coming» mit dem Untertitel «Weshalb Wladimir Putin und die Gegner der freien Welt gestoppt werden müssen».



Der in Baku, in der damaligen Sowjetunion und dem heutige Aserbaidschan, geborene Kasparow ist aktiver Gegner Putins. Er war massgeblich am 2006 geformten Oppositionsbündnis «Das andere Russland» sowie zwei Jahre später bei der Gründung von Solidarnost beteiligt. Für die russischen Präsidentschaftswahlen 2008 wurde er kurzzeitig als Kandidat gehandelt. Vier Jahre später wurde er zum Vorsitzenden des internationalen Rates der Human Rights Foundation gewählt. Ein Jahr später gab er bekannt, nicht mehr nach Russland reisen zu wollen, aus Angst vor politischer Verfolgung. Seither engagiert er sich aus dem Exil gegen die Regierung Putins.



Dem Schach hat Kasparow nie ganz den Rücken gekehrt. Während er kaum mehr klassische Schachpartien bestreitet, spielt er weiterhin Schnellschach, bei dem die Spieler Züge in unter einer Minute ausführen, und Simultanpartien für karitative Zwecke. Zudem hat er anderen Grossmeistern bei Spielvorbereitungen geholfen – darunter auch Carlsen. Der Norweger unterstützte seinen ehemaligen Mentor auch bei dessen erfolglosen Versuch 2014, Chef des Schachverbands Fide zu werden.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

Fehler gefunden?Jetzt melden.