Vorschau auf Jahreszahlen – Von Lonza ist Widerstandskraft gefragt Der Pharmaauftragsfertiger sollte das trübere Wirtschaftsumfeld kaum gespürt haben. Das Schrumpfen der Coronaverkäufe belastet aber. Rupen Boyadjian

Die Herstellung von Antikörpern in Zellen von Säugetieren macht einen grossen Teil des Lonza-Geschäfts aus. Bild: ZVG Lonza

Schon zum Halbjahr hatte der Pharmaauftragsfertiger für die zweite Jahreshälfte verhaltenere Geschäftszahlen in Aussicht gestellt. Der Umsatz werde weniger rasch wachsen, die Profitabilität, die im ersten Halbjahr gemessen an der Kern-Ebitda-Marge noch 33,1% erreicht hatte, werde tiefer liegen. Am Mittwoch wird Lonza mit ihren Jahreszahlen Klarheit schaffen.