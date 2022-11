Abo Grosser Name, kleines Unternehmen – Von Roll hofft auf ein zweites Leben Nach verlustreichen Jahren scheint der Turnaround geglückt – zu einem hohen Preis.

Für Isolierbänder hat Von Roll mehrere moderne Produktionsstrassen. Bilder: Iris C. Ritter/FuW

Bei Von Roll ist es ein wenig wie bei den ägyptischen Pyramiden: Vom Zahn der Zeit angenagte Bauwerke künden von einer einst grossartigen Vergangenheit. Und so blättert am blauen Wächterhäuschen vor den Werktoren in Breitenbach/SO die Farbe ungeniert ab, und wer das den vielen imposanten Werkhallen vorgelagerte ältliche Verwaltungsgebäude betritt, wird von einer würdig-grauen Sitzgruppe aus den Siebzigern empfangen, deren Designer sich einst wohl von Schalensitzen für ein Raumschiff hatte inspirieren lassen.