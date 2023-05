Vontobel will den Nachfolger für Staub bis Ende Jahr gefunden haben. Bild: Urs Jaudas

Ersteinschätzung von Christopher Gilb um 8.50 Uhr

Überraschung beim Zürcher Bankhaus Vontobel: Weil es ihn in die Politik zieht, will sich der langjährige CEO Zeno Staub auf das nächste Jahr von seinem Posten zurückziehen. Ebenfalls zieht sich COO Felix Lenhard zurück, der sich stärker um seine Familie kümmern will. Das mag zu Spekulationen anregen, es handelt sich in beiden Fällen aber wohl um individuelle Gründe. Staub wurde erst am Dienstagabend nominiert, entsprechend musste Vontobel heute kommunizieren. Dass Staub nach zwölf Jahren als CEO das Bedürfnis verspürt, etwas anderes zu machen, überrascht auch nicht unbedingt. «Nach einer einjährigen Abkühlphase» soll er zudem Einsitz im Verwaltungsrat der Bank nehmen, so die Kommunikation. Staubs Bilanz ist durchweg positiv. Er hat der Bank ein klares Profil gegeben, der Aktienkurs hat sich während seiner Amtszeit verdoppelt. Einen Nachfolger will Vontobel bis Ende Jahr bestimmen. Vor einer strategischen Kehrtwende oder gar Unsicherheit müssen sich Aktionäre nicht fürchten. Das hat Maja Baumann, die Enkelin von Hans Vontobel und Vertreterin der Mehrheitsaktionäre, in einem internen Statement bereits klargemacht.