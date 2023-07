Privatbank – Vontobel ernennt neuen COO Die Privatbank hat einen neuen Chief Operations Officer. Markus Pfister ist bereits seit fast zwanzig Jahren bei der Bank und übernimmt den Posten per Januar 2024 von Felix Lenhard.

Noch offen ist derzeit die Nachfolge von CEO Zeno Staub, der wie im Mai angekündigt sein Mandat im Frühjahr 2024 niederlegen und für den Nationalrat kandidieren wird. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Privatbank Vontobel hat Markus Pfister zum neuen Chief Operations Officer (COO) ernannt. Er übernimmt die operative Verantwortung per Anfang Januar 2024 von Felix Lenhard, der gleichzeitig mit CEO Zeno Staub seinen Rücktritt angekündigt hatte.



Felix Lenhard werde den Posten per Ende Jahr abgeben, um sich künftig stärker auf seine Familie fokussieren zu können, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Er werde dem Unternehmen auch im Sinne eines geordneten Übergangs weiter verbunden bleiben. Lenhard war während 22 Jahren für Vontobel tätig und hatte 13 Jahre lang den Posten des COO inne.



Mit Markus Pfister hat die Bank Vontobel eine interne Lösung für seine Nachfolge gefunden. Pfister arbeitet den Angaben zufolge seit 2004 für die Privatbank und ist seit 2020 auch Mitglied der Geschäftsleitung. Zur Zeit leitet er das «Center of Excellence SS&T». Auf seine Position werde Otto Huber, derzeit Head of Treasury & Fixed Income Solutions bei Vontobel, nachrücken, heisst es.



Noch offen ist derzeit die Nachfolge von CEO Zeno Staub, der wie im Mai angekündigt sein Mandat im Frühjahr 2024 niederlegen und für den Nationalrat kandidieren wird. Der Verwaltungsrat habe eine «Longlist» mit möglichen internen und externen Kandidaten erstellt, sagten Vertreter der Besitzerfamilie im Juni in einem Interview mit der Zeitschrift «Bilanz».



AWP

