Was zählt – Vor der Bundesratswahl Aus welchem Kanton die Mitglieder der Landesregierung kommen, ist zwar nicht mehr so wichtig wie früher, doch nach wie vor von Belang: Regional ist emotional. Mara Bernath

Am 7. Dezember ist Wahltag in Bern: Die Vereinigte Bundesversammlung befördert gleich zwei Personen in die wichtigste Exekutive des Landes, den Bundesrat. Während die Parteizugehörigkeit dieses Jahr noch nicht zur Debatte steht, wird hitzig über das Geschlecht und die Herkunft der künftigen Bundesräte diskutiert. Mit Ueli Maurer und Simonetta Sommaruga verlassen ein Zürcher und eine Bernerin das Bundeshaus. Deshalb beanspruchen die beiden bevölkerungsreichsten Kantone der Schweiz erneut je einen Sitz. Seit die Bundesverfassung 1848 den modernen Schweizer Bundesstaat und somit auch den Bundesrat begründet hatte, sassen – abgesehen von wenigen Monaten – immer auch ein Zürcher und ein Berner in der Regierung, beziehungsweise je einmal eine Zürcherin und eine Bernerin. Auch der am längsten amtierende Bundesrat war Berner. Als Karl Schenk 1895 den Verletzungen eines Kutschenunfalls erlag, war er bereits mehr als 31 Jahre lang Mitglied der ­Landesregierung. Die stattlichen Amtszeiten der insgesamt vierzehn Berner Bundesräte erklären auch, weshalb der ­Kanton in der Rangliste der Anzahl Regierungsmitglieder nur auf dem dritten Platz liegt, hinter Zürich (20) und Waadt (15). Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Uri, Schwyz, Nidwalden, Schaffhausen und Jura – diese Kantone waren noch nie im Bundesrat vertreten.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

