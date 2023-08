Vorschau auf die Halbjahreszahlen – Grosses Rätselraten um UBS Die Erwartungen an die Halbjahreskommunikation am Donnerstag sind immens. Aussagen zum Integrationsplan stehen im Vordergrund. Auch das Zahlenset wird aufschlussreich sein. Lea Fäh

Wie geht es weiter mit CS? CEO Sergio Ermotti wird die Antworten haben müssen. Bild: Stefan Wermuth/Bloomberg

Am 31. August legt UBS ihr Quartalsergebnis vor und wird voraussichtlich weitere Informationen zur geplanten Integration von Credit Suisse bekannt geben. Selten war die Spannung vor einem Finanzabschluss so gross. Und eine vernünftige Prognose so schwierig. Die Meinungen von Analysten driften weit auseinander. Zumindest darin ist man sich einig.