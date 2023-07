Was zählt – Vorsicht vor der Mücke Sie hat jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf dem Gewissen, und doch haben wir Menschen mehr Angst vor Haien, Bären und Wölfen, als vor der Stechmücke. Mara Bernath

Der Mensch ist ein ängstliches Tier. Er baut Mauern, stellt Zäune auf und kauft Waffen, um sich vor anderen zu schützen, die ihm schaden könnten. Doch das gefährlichste aller Tiere lässt sich mit Beton, Draht und Pistolen nicht fern­halten: Stechmücken kosten jedes Jahr 780’000 Menschen­leben. Dabei tötet das Insekt nicht vorsätzlich – anders als das zweitgefährlichste Lebewesen auf der Liste, der Mensch –, sondern indirekt, als Träger von potenziell tödlichen Krankheiten wie Malaria und Dengue.

So haben es auch andere blutsaugende Insekten mit unbekannteren Namen auf die unrühmliche Liste geschafft, wie die Sandmücke oder die Raubwanze, die ebenfalls Parasiten übertragen können. Auch bei Hunden ist es meist die Tollwut und nicht der Biss selbst, der den Menschen das Leben kostet. Geschickt agieren auch parasitäre Würmer, die Wasserschnecken als Zwischenwirte nutzen und sich so in Binnengewässern und potenziell im menschlichen Körper ausbreiten.

Am gefährlichsten für den Menschen sind insgesamt jedoch andere Menschen. Denn die obige Zahl von 546’000 jährlichen Todesopfern bezieht sich bloss auf Mord und Totschlag. Nicht eingerechnet sind Kriege, Verkehrsunfälle sowie all die indirekten Wege, wie wir uns gegenseitig das Leben verkürzen, wie zum Beispiel wenn wir uns mit Krankheiten infizieren – genau so, wie die anderen Tiere es tun.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

