Aktienauswahl – Vorteil für Unternehmen mit viel Cash Höhere Zinsen belasten hoch verschuldete Gesellschaften. Solche mit viel Liquidität und länger laufenden Schulden sind besser gerüstet. Alexander Trentin

Nicht alle Unternehmen leiden unter den gestiegenen Zinsen: Für den Onlinehändler Amazon werden dank hoher Cash-Reserven fallende Zinskosten erwartet. Bild: Michael Nagle/Bloomberg

Was für Aktien sind seit Anfang Jahr am besten gelaufen? Weder die am günstigsten bewerteten Titel noch solche mit einem starken Preismomentum waren die beste Wette. Die Analysten des Brokerhauses Jefferies resümieren: «Cash is King» – Unternehmen mit hohen Liquiditätsreserven zeigen die beste Kursperformance.