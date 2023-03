Der Konzerngewinn für das vergangene Geschäftsjahr wird in der Mitteilung vom Dienstag auf 40,2 Mio. Fr. beziffert, entsprechend einem Minus von 21% gegenüber dem Vorjahr. Bild: ZVG/VP Bank

Einschätzung von Christopher Gilb um 8.30 Uhr

CEO Paul Arni hatte grosse Pläne mit der altehrwürdigen VP Bank aus dem Ländle bis 2026. Zu einer internationalen, offenen Plattform für Services rund um Vermögensfragen soll sie werden, zudem sollte der Gewinn deutlich erhöht werden. Doch dann kam die Coronapandemie, was die Neuaufstellung per se erschwerte, das Wirtschaftswachstum nahm ab, und die Finanzmärkte schwächelten. Gleichzeitig machten die ambitionierten Ziele grosse Investitionen nötig, deren Umsetzung gerade im Bereich der IT nicht immer ohne Nebengeräusche verlief. Wie erwartet musste die Bank nun nach einem durchzogenen Jahr bekannt geben, zwar an der grundsätzlichen Strategie 2026 festzuhalten, die finanziellen Ziele aber «neu zu kalibrieren». So wurde unter anderem das Ziel eines Nettogewinns von 100 Mio. Fr. gänzlich gestrichen. Heisst nichts anderes, als dass die Bank eingesteht, dass ihre Ziele wohl nicht nur ambitioniert, sondern überambitioniert waren, und sie erst einmal kleinere Brötchen backen will. Positiv ist, dass der Ertrag gewachsen ist, dies erlaubt es, weiter in die Strategieumsetzung zu investieren. Ob sich die hohen Investitionen dann gelohnt haben werden, wird sich wohl erst zeigen, wenn die Märkte sich erholt haben. Vorerst ist aus Investorensicht deshalb Zurückhaltung geboten.