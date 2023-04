Veränderungen im Verwaltungsrat – VRP von SoftwareOne tritt zurück Gründungsaktionär Daniel von Stockar gibt an der GV des IT-Dienstleisters sein Amt als Verwaltungsratspräsident ab.

Letzte Woche wurde bekannt, dass per Mai Brian Duffy den CEO-Posten von Dieter Schlosser bei SoftwareOne übernehmen wird. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Bei dem IT-Dienstleister SoftwareOne kommt es an der Generalversammlung zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Unter anderem wird Gründungsaktionär Daniel von Stockar als Verwaltungsratspräsident zurücktreten. Er stellt sich allerdings zur Wahl als Vorsitzender des neu gegründeten Innovationsausschusses.



Als neuer unabhängiger VRP wird Adam Warby nominiert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zudem werden an der Generalversammlung vom 4. Mai Marie-Pierre Rogers als stellvertretende Vorsitzende und Elizabeth Theophille als neues unabhängiges Mitglied vorgeschlagen. Peter Kurer stelle sich nach zehnjähriger Amtszeit nicht zur Wiederwahl.



Der neue Innovationsausschuss soll helfen, SoftwareOne innovativ und technologisch auf dem neuesten Stand zu halten und den CEO zu beraten. Er soll von Daniel von Stockar geleitet werden, weitere Mitglieder sollen Jim Freeman und Elizabeth Theophille werden.

AWP

