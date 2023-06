Update Halbjahreszahlen – VT5 kommt mit Kandidatensuche weiter Die Spac hat im ersten Halbjahr intensiv nach einem Kandidaten für einen Unternehmenszusammenschluss gesucht und scheint fündig geworden zu sein. Sie befindet sich derzeit mit einem vielversprechenden Kandidaten im Gespräch.

Eine Spac ist eine Mantelgesellschaft mit dem Ziel, nicht kotierte Unternehmen zu erwerben. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die an der Schweizer Börse kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 hat im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende April) weiter intensiv nach einem geeigneten Unternehmen für einen attraktiven Unternehmenszusammenschluss gesucht. Einen vielversprechenden Kandidaten habe die Gesellschaft nun identifiziert, teilte VT5 am Donnerstag mit.

Mit diesem Kandidaten würden nun Detailgespräche geführt, die gut voranschritten. Gleichzeitig habe das Team die Gespräche mit weiteren Kandidaten fortgesetzt.



Mit Blick auf die zuletzt kommunizierten Unsicherheiten über die Kapitalzusagen vom Sponsor Veraison Capital heisst es, man sei weiter in Gesprächen. Ziel sei es, eine gemeinsame Lösung zu finden, die im besten Interesse der Aktionäre ist. «Wie am 5. Juni 2023 mitgeteilt wurde, hat die Situation auch zu einigen Unsicherheiten bei potenziellen Kandidaten geführt», heisst es in der Mitteilung weiter.



Ein Spac ist eine Mantelgesellschaft mit dem Ziel, nicht kotierte Firmen zu erwerben. Dazu sammelt die Gesellschaft zunächst Kapital über einen Börsengang ein und macht sich erst dann auf die Suche nach Übernahmeobjekten. VT5 ging Mitte Dezember 2021 als erstes Spac an die Schweizer Börse.

Rund 200 Mio. auf der hohen Kante

Was die Finanzen betrifft, wurde in der Periode ein Betriebsaufwand von 131'000 Fr. verbucht. Die Nettozinserträge auf den Treuhandkonten beliefen sich in der Periode auf knapp 1,1 Mio. Fr.



Die Bilanzsumme betrug per Ende April knapp 203 Mio. Fr. wovon 199 Mio. auf dem Treuhandkonto liegen.



Die öffentlich gehandelten Aktien der Klasse A sind laut VT5 durch die Treuhandgelder gedeckt und weisen auf bereinigter Basis per 30. April 2023 einen Eigenkapitalwert von 9.93 Fr. pro Aktie auf.

