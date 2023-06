Rückschlag – VT5 sieht Kapitalzusagen von Veraison nicht mehr gesichert Der VR der Spac sei vom grössten Aktionär, Veraison Capital, darüber informiert worden, dass Unsicherheiten in Bezug auf die weichen Verpflichtungen bestünden.

VT5 ist an der Schweizer Börse kotiert. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die an der Schweizer Börse kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 hat auf der Suche nach einem Übernahmeziel einen Rückschlag erlitten. Die Kapitalzusagen von Veraison Capital sind unsicher geworden.



Der Verwaltungsrat von VT5 sei von Veraison Capital darüber informiert worden, dass Unsicherheiten in Bezug auf die weichen Verpflichtungen bestünden, teilte VT5 am Montag mit. Veraison ist Initiant und mittels Fonds ein grosser Aktionär von VT5. In diesem Zusammenhang hatte Veraison im Rahmen des Börsengangs von VT5 im Dezember 2021 gewisse Kapitalzusagen gemacht. Ziel von VT5 ist es, eine Firmen zu kaufen und diese dann indirekt - via VT5 - an die Schweizer Börse SIX zu bringen.



Der Verwaltungsrat sei dabei, die neue Situation zu prüfen, heisst es in der Mitteilung weiter. Wegen der Unsicherheiten sehe man sich aber gezwungen, den Status der derzeit laufenden Verhandlungen mit potenziellen Fusionsunternehmen (De-SPAC) zu überprüfen und einige davon auf Eis zu legen, bis die vollen Zusagen von Veraison wieder gewährleistet werden könnten oder die «Situation anderweitig gelöst» werden könne.

Veraison ihrerseits teilte in einem eigenen Communiqué mit, dass man mit VT5 in den letzten Tagen die Rahmenbedingungen einer Transaktion diskutiert habe. Man glaube weiterhin an VT5 und wolle potentielle Transaktionen «gerne im besten Interesse der Investoren» prüfen.



Man sei aber überzeugt, dass «keine Kompromisse» eingegangen werden sollten, sofern die «Erwartungen aufgrund der Marktgegebenheiten und Bewertungen nicht erfüllt» werden könnten. Veraison könne jedenfalls «nicht vorauseilend eine abschliessende Zusicherung» zu einer Beteiligung aussprechen, solange weder eine Due Diligence vorliege noch die finalen Konditionen bekannt seien.





Der Verwaltungsrat von VT5 prüfe derzeit mögliche Optionen und werde «rechtzeitig weitere Informationen zur Verfügung stellen», heisst es in seiner Mitteilung weiter. Die nächsten Informationen sollen spätestens im Rahmen des Halbjahresberichts 2022/23 am 29. Juni folgen.



VT5 ist gemäss früheren Informationen auf der Suche nach einem Unternehmen, das in einem Geschäftsfeld wie Digitalisierung, Energietechnologie oder Industrieautomation tätig ist. VT5 ging als erstes und bislang einziges Spac an die Schweizer Börse.

