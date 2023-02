Aktivitäts-Update 2022/23 – VT5 weiterhin in Gesprächen mit Übernahmekandidaten Die Spac ist immer noch auf der Suche nach einem Übernahmekandidaten.

Die bereits begonnenen Gespräche mit zwei potenziellen Kandidaten würden im Rahmen eines Non Disclosure Agreement fortgeführt. Bild: Iris C. Ritter

Die an der Schweizer Börse kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (per Ende Januar) die Suche nach einem geeigneten Übernahmekandidaten fortgesetzt. Die Gespräche kämen voran, teilte das Unternehmen in seinem Quartalsupdate am Dienstag mit.

Die bereits begonnenen Gespräche mit zwei potenziellen Kandidaten würden im Rahmen eines Non-Disclosure-Agreements fortgeführt, schrieben die Verantwortlichen. Gleichzeitig prüfe das Team inzwischen aber noch weitere Möglichkeiten, weil sich die Pipeline aufgrund eines verbesserten Kapitalmarktumfelds vergrössert habe.

Das Barguthaben beträgt weiterhin 198 Mio. Fr. Dieser Betrag war beim Börsengang im Dezember 2021 gesammelt worden. Die börsenkotierten A-Aktien der VT5 seien mit diesen Treuhandgeldern unterlegt und hätten – wie bereits bekannt – auf bereinigter Basis per Ende des Geschäftsjahres 2021/2022 (Ende Oktober) einen Eigenkapitalwert von 9.90 Fr. pro Aktie aufgewiesen. Seit der jüngsten Zinserhöhung durch die SNB würden diese Treuhandgelder mit 1% verzinst, so VT5.

VT5 ist bekanntlich auf der Suche nach einem Unternehmen, das in einem Geschäftsfeld wie Digitalisierung, Energietechnologie oder Industrieautomation tätig ist. Als Spac will die Firma ein nicht kotiertes Unternehmen erwerben. Dazu hat es bei Investoren Geld eingesammelt. VT5 ging als erstes und bislang einziges Spac an die Schweizer Börse.

Die komplette Historie zu VT5 finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.