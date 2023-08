Die von der BCV verwalteten Vermögen haben sich in der ersten Jahreshälfte erhöht. Bild: Laurent Gilliero/Keystone

Ersteinschätzung von Notker Blechner um 8 Uhr

Was andere Kantonalbanken können, schafft auch die BCV: mit dem Zinsanstieg kräftig die Kasse auffüllen. Die Waadtländer haben in den ersten sechs Monaten des Jahres Gewinn und Ertrag zweistellig gesteigert. Der Überschuss kletterte auf 240 Mio. Fr., der Ertrag zog um 11% auf 582 Mio. Fr. an. Mit solch einem Ergebnis hatten selbst die kühnsten Analysten nicht gerechnet. Die Erwartungen lagen im Schnitt bei 197 Mio. Fr. in puncto Gewinn und 524 Mio. Fr. beim Betriebsertrag.