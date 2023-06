Konjunktur Eurozone – Wachstum der Kreditvergabe im Euroraum schwächt sich erneut ab Die Banken in den Ländern des Euroraums haben im Mai lediglich 4% mehr Darlehen an Unternehmen vergeben als vor Jahresfrist. Im April waren es noch 4,6%.

Die Europäische Zentralbank hatte Mitte Juni die Zinsen bereits das achte Mal in Folge angehoben. Bild: Sebastian Gollnow/DPA/Keystone

Die Kreditvergabe der Banken an Firmen im Euro-Raum verliert im Zuge des rasanten Straffungskurses der Europäischen Zentralbank (EZB) immer mehr an Dynamik. Banken in den Ländern des Euroraums vergaben im Mai 4% mehr Darlehen an Unternehmen als vor Jahresfrist, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im April hatte das Wachstum noch bei 4,6% gelegen, im März lag es bei 5,2%. Auch bei der Kreditvergabe der Geldhäuser an die Privathaushalte schwächte sich das Wachstum deutlich ab. Die Geldhäuser vergaben an die Haushalte im Mai 2,1% mehr Darlehen als ein Jahr zuvor. Im April hatte das Wachstum noch bei 2,5% gelegen, im März bei 2,9%.

Die EZB hatte Mitte Juni die Zinssätze bereits das achte Mal in Folge angehoben – auf den nunmehr höchsten Stand seit 22 Jahren. Mit dem jüngsten Schritt um einen viertel Prozentpunkt liegt der Einlagensatz, der an den Finanzmärkten aktuell der massgebliche Schlüsselzins ist, mittlerweile bei 3,5%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat für die nächste Zinssitzung im Juli bereits einen weiteren Schritt nach oben signalisiert.

Die Geldmenge M3 sei im Mai um 1,4% gewachsen, teilte die EZB mit. Von Reuters befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 1,5% erwartet. Im April hatte M3 noch um 1,9% zugelegt. Zur Messgrösse M3 zählen unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Volkswirten zufolge können Änderungen in der Geldmenge darauf hinweisen, wie sich die Inflation künftig entwickeln wird. Allerdings gilt der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Teuerung mittlerweile als sehr komplex.

REUTERS

