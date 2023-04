Growth schlägt Value – Wachstumsaktien liegen wieder vorne Im ersten Quartal sind die Anleger zu den Growth-Aktien zurückgekehrt. Es gibt jedoch Zweifel, ob sich die Rally dieses zinssensitiven Teils des Aktienmarkts fortsetzt. Marc Forster

Der Chipentwickler Nvidia hat im ersten Quartal an der Börse stark zugelegt. Bild: Giulia Marchi/Bloomberg

2022 war das Jahr der am günstigsten bewerteten Titel, der Value-Aktien. 2023 scheint es jedoch nicht zu sein. Im ersten Quartal hatten Wachstumstitel wieder die Oberhand. Der Russell 1000 Growth Index am US-Aktienmarkt hat im ersten Quartal eine Kurssteigerung von 14,1% erfahren. Die am stärksten gewichteten Namen in diesem Börsenbarometer sind Apple, Microsoft, Amazon und Nvidia. Der Index enthält zu fast 44% Technologieaktien.