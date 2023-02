Objektiv – Wagners Walkürenritt Der Name des genialen deutschen Komponisten Richard Wagner wird von einer russischen Soldateska missbraucht: Grund zum Grübeln. Manfred Rösch

Büste von Richard Wagner im Park des Wagner Museum in Luzern. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Da blickt es in den bleiernen Winterhimmel: Richard Wagners Ebenbild vor dem Landhaus Tribschen, bei Luzern. Dort hatte der deutsche Tondichter von 1866 bis 1871 gewohnt und gewirkt. 1849 bis 1858 war er in Zürich zu Hause – ­damals komponierte unter anderem eine schaurig schöne Weise, die Krieg und Kunst in eins bringt wie sonst kaum eine Melodie: das Orchestervorspiel zum dritten Akt der Oper «Die Walküre». Im klassischen Kriegs-, vielmehr: Antikriegsfilm «Apocalypse Now» attackieren amerikanische ­Helikopter ein vietnamesisches Dorf, zum Walkürenritt aus Lautsprechern – wem’s da nicht kalt den Rücken hinunterläuft. Möglich, dass sich die Gründer der russischen Söldnerrotte «Gruppe Wagner» just daran besonders erregt hatten; jedenfalls bezieht sich der Name dieses Killerkommandos auf den bahnbrechenden Musiker, der freilich mithin antisemitische Anwandlungen zeigte und dessen teutonisches Bühnenpathos nicht jedermanns Sache ist (Hitler war begeistert). ­Etwas abgründig, dass Putins Wagnerianer die Ukraine ent­nazifizieren wollen. Ihr Logo ist das W, ein Buchstabe, den das kyrillische Alphabet nicht kennt, ebenso wenig wie das Z auf den russischen Tanks. Ein halbes Hakenkreuz vielleicht?

