Genuss – Wagyu in luftigen Höhen Ein Ausflug in die japanische Spitzengastronomie in Andermatt. Carla Palm

Die beiden Schaffhauser Zwillinge Dominik Sato und Fabio Toffolon und der Michelin-Stern im Hintergrund. Bild: ZVG

Die moderne japanische Küche jenseits von Sushi gilt immer als etwas Besonderes. Vor allem, wenn sie in luftigen Höhen entworfen wird, was die Herausforderungen an Küche und Logistik noch einmal steigert. Die beiden Schaffhauser Zwillinge Dominik Sato und Fabio Toffolon haben im Mai die Challenge angenommen und präsentieren seitdem ihre kunstvollen Werke gleich an zwei Orten am Berg: im The Japanese Restaurant im Hotel The Chedi in Andermatt sowie ab diesem Monat auch auf 2300 Metern über dem Meer im dazugehörigen Bergrestaurant. Beide Orte sind mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Die zwei Spitzenköche sind trotz unterschiedlichen Nachnamen wirklich Zwillinge, mit nur sechs Minuten Geburtsunterschied. Sato hat vor kurzem den Nachnamen seiner Frau Yoshiko Sato angenommen, die aus Japan stammt und im The Japanese die Patisserie leitet. Die Zwillinge führen zum ersten Mal gemeinsam ein Restaurant, zuvor haben sie in Sterneküchen in der Schweiz und Europa ihr Handwerk gelernt. «Uns war immer klar, dass der Weg in die Selbständigkeit nur mit einem Investor oder einem Hotel im Hintergrund funktioniert», sagt Dominik Sato im Gespräch mit FuW, am Rande einer von The Chedi organisierten Pressereise . In der Spitzengastronomie profitabel zu arbeiten, sei unter anderem wegen der Einkaufskosten für die qualitativ hochstehenden Zutaten sehr schwierig.

Mit dem Chedi haben beide nun ihren sicheren Hafen gefunden. Wegen des Jobs haben Sato und Toffolon mit ihren Familien zusammen den Lebensmittelpunkt nach Andermatt verlegt und wohnen ganz unspektakulär in Apartments über dem ortsansässigen Coop und um die Ecke beim Bahnhof. Man möchte doch meinen, der Arbeitgeber hätte hier seinerseits für etwas weniger Stilbruch gesorgt.

Die zuvor gedünsteten Austern werden von Fabio Toffolon sorgsam garniert. Bild: Carla Palm

Doch zurück zum Genuss. Das moderne Omaskase-Menü von Sato und Toffolon liest sich wie das Who’s who der modernen japanischen Küche: Auf eine wunderbare Shiitake Essence, Hummer mit Miso und Spargel sowie einer Gillardeau-Auster aus Frankreich, verfeinert mit Ponzu und Apfelvinaigrette als Amuse-Bouche, folgt wahlweise ein Sechs-, Fünf- oder Vier-Gang-Menü mit den ersten eigenen Kreationen der Zwillinge.

Ein fantastischer Tuna macht den Anfang. Bild: Carla Palm

Den Einstieg machen ein Balfego-Tuna mit Daikon-Rettich, japanischem Mioga-Ingwer und Shishito Pepper sowie Königskrabbe mit Fingerlimes, Dashi und Erbsen. «Wir haben getüftelt, probiert, experimentiert, diskutiert, perfektioniert und auch wieder ganze Geschmackskombinationen verworfen, bis wir zu hundert Prozent hinter unserem gemeinsamen Premieren-Menü stehen konnten», sagt Dominik Sato. Es folgen Gerichte vom Steinbutt, mit zum Glück sehr milden Morcheln, Spargel und Shiro Miso sowie Taube mit rotem Chicorée.

Die Steinbutt-Kreation ist so köstlich, man möchte sie am liebsten immer weiter geniessen. Bild: Carla Palm

Beide sollen den Gast langsam auf den eigentlichen Höhepunkt vorbereiten. Dieser ist ein zartes Stück Wagyu-Fleisch, garniert mit Koju Negi und Fioretto. Umrandet wird das Wagyu von der selbst entworfenen Japanese Vinaigrette, bei der, neben den speziellen Essenzen, viel Fingerspitzengefühl gefragt ist, da sie beim Angiessen ihre Perligkeit nicht verlieren darf, wie Sato erklärt. «Omakase» bedeutet so viel wie «dem Koch vertrauen», was im The Japanese bedenkenlos empfohlen werden kann.

Vier Stunden Zeit sollten für das Sechs-Gang-Menü mindestens einkalkuliert werden, denn der Aufbau allein verlangt seine ruhigen Momente der Bewunderung. Abgerundet werden die Hauptgänge mit zwei kunstvollen Nachspeisen und zahlreichen Versuchungen aus der japanischen Patisserie.

Ein Wagyu-Stück umrandet von der besonderen, perligen Vinaigrette. Bild: Carla Palm

All die Zutaten haben ihre Geschichte. Während die Austern beispielsweise aus der Bretagne kommen, setzen Sato und Toffolon beim Wagyu-Fleisch auf die sogenannte A3-Qualität. Wagyu wird stets in unterschiedlichen Qualitäten angeboten, die abhängig von der Marmorierung sind, was sich wiederum auf den Geschmack auswirkt. Die japanische Qualitätsskala reicht von A3 bis A5+. Ein A erhalten nur reinrassige Tajima-Rinder. Beim Wagyu A3 ist die Marmorierung des Fleisches schon sichtbar und ausgeprägt, der Fettgehalt aber nicht zu dominant. Kenner wissen jedoch: je mehr Fett, desto geschmackvoller. Auch die Haltung der Tiere spielt für das Endprodukt eine entscheidende Rolle. So werden Wagyu-Rinder etwa regelmässig massiert oder hören im Stall klassische Musik. Jeder Betrieb hat da so seine Geheimnisse.

The Japanese und das Restaurant am Berg benötigen im Schnitt drei Kilo Wagyu-Fleisch pro Tag. Je nach Reservierungen, Auslastung und Menüauswahl der Gäste variiert der Bedarf natürlich. Am Schluss darf nicht vergessen werden: Kunst und Qualität haben ihren Preis. So kostet das komplette Sechs-Gang-Menü 260 Fr., wahlweise werden dazu noch eine Wein- oder Sakebegleitung für 180 Fr. angeboten.

Carla Palm ist seit 2019 für die redaktionellen Beilagen der FuW verantwortlich. Nebenher schreibt sie gerne über Märktethemen und gilt als Expertin für die Wirtschaft in Kanada. Vor ihrer Tätigkeit bei FuW arbeitete sie für die «Handelszeitung» und für UBS. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.