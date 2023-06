Der Derivatus – Wallstreet hat ein neues Angstbarometer Der vielbeachtete Volatilitätsindex Vix bekommt einen neuen Cousin – er ist hysterisch.

An Wallstreet gibt es ein neues Angstbarometer. Das Bisherige, der Volatilitätsindex Vix, hat sich in der Börsenbaisse seit Anfang 2022 nicht so verhalten, wie ein Teil der Anleger erwartet hatte. «Ist der Vix kaputt?», fragen Teilnehmer in Anlegerforen leicht hysterisch.