Während der Pandemie rutschte Disney in die roten Zahlen. Kinos waren geschlossen, die Filmeinnahmen brachen ein. Und auch die beliebten Vergnügungsparks des Konzerns waren zu. Die Geld­maschine fing an zu stottern. Nach der Pandemie folgte eine kräftige Erholung, auch wenn der Konzern im Streaming­geschäft immer noch ein Kostenproblem hat. Die Analysten erwarten ein weiterhin starkes Gewinnwachstum. Dafür muss CEO Bob Iger aber die Probleme in den Griff bekommen.