China – Wang wird wieder chinesischer Aussenminster Der «verschwundene» Amtsinhaber Qin Gang wurde offiziell abgesetzt. Staatlichen Medien zufolge übernimmt sein Vorgänger Wang Yi das Amt.

Qin Gang an einer Pressekonferenz in Peking. Bild: Andy Wong, File/AP Photo via Keystone

Nach dem Verschwinden des chinesischen Aussenministers Qin Gang übernimmt staatlichen Medien zufolge sein Vorgänger Wang Yi wieder das Amt. Vor dem am Dienstag verkündeten Wechsel war international über den Verbleib von Qin spekuliert worden, der zuletzt am 25. Juni in der Öffentlichkeit gesehen worden war. Nachdem der 57-Jährige bei einem Gipfel in Indonesien fehlte, wurden nicht weiter genannte gesundheitliche Gründe für seine Abwesenheit angeführt. Diplomaten haben den Vorfall als Beispiel für die Verschlossenheit der chinesischen Führung und deren Entscheidungsprozesse angeführt. Qin bekleidete das Amt seit Dezember, der 69-jährige Wang von 2018 bis 2022. Eine Stellungnahme der Regierung in Peking lag nicht vor.

Mehr zum Thema Aufgefallen in China Der Fall des verschwundenen Ministers

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.