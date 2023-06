Der Chart des Tages – Wann die Steuerfreiheit beginnt Schweizer arbeiten unter Umständen bis in den April hinein nur für den Staat. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Credit Suisse

Credit Suisse hat am Dienstag ihren Tax Monitor Schweiz 2023 veröffentlicht. Unter anderem wird jetzt neu berechnet, an welchem Tag im Jahr ein Steuerzahler das Geld zum Bezahlen seiner Steuern sowie der obligatorischen Sozialabgaben (AHV, IV, EO und ALV) verdient hat – das ist der Tax Independence Day. Nach diesem Datum arbeiten die Arbeitnehmer im jeweiligen Kanton nur noch in die eigene Tasche.

CS berechnet das Datum für drei Modellhaushalte, wobei die Belastung eines Ehepaares ohne Kinder massgeblich ist für das Ranking. Während die Arbeitnehmer im Kanton Zug bereits ab dem 20. Februar ihre Steuerfreiheit feiern können, müssen Haushalte im Kanton Neuchâtel bis zum 10. April ausharren, ehe der Lohn zumindest von der Steuerseite her frei verfügbar ist.

Zur Einordnung: Der Steuerzahlergedenktag, wie der Tax Independence Day in Deutschland genannt wird, fiel dort vergangenes Jahr auf den 13. Juli. Somit darf der deutsche Durchschnittshaushalt sicher auch im laufenden Jahr noch ein paar Wochen für den Fiskus arbeiten. Etwas mehr als die Hälfte des Jahreseinkommens fliesst dort im Schnitt in die Steuerkassen der öffentlichen Hand.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

