Der Chart des Tages – Wann Rezessionen eintreten Zwischen dem ersten Signal und dem tatsächlichen Wachstumsrückgang vergeht rund ein Jahr. Andreas Neinhaus

Quelle: Daiwa Securities

An den Märkten nehmen die Zweifel zu, ob die USA tatsächlich dieses Jahr in eine Rezession kippen werden. Die Wirtschaft läuft nach wie vor kräftig. Allerdings hat sich die Zinskurve umgekehrt (invertiert): Sätze mit kürzerer Laufzeit liegen höher als die Langfristzinsen. In der Vergangenheit war diese ungewöhnliche Konstellation ein recht zuverlässiger Indikator für eine Rezession.

Die Analysten von Daiwa Securities raten denn auch, auf dieses Signal zu hören. Nur dauere es lange, bis die Rezession tatsächlich eintrete. Wie lange genau? In den vergangenen sechs Fällen, als die Zinskurve invertierte (Rendite zehnjähriger US-Treasuries geringer als die US-Notenbankzinsen Fed Funds), vergingen im Schnitt dreizehn Monate bis zum Beginn einer Rezession.

Wie der Chart zeigt, betrug die Verzögerung in drei Fällen zehn Monate. In den übrigen Fällen lag sie zwischen sechzehn und achtzehn Monaten. Aktuell hat sich die US-Zinskurve im November 2022 umgekehrt. Nimmt man die Vergangenheit als Mass, dürfte eine Rezession frühestens im September 2023 eintreten. Allerdings könne sie auch bis Mai 2024 auf sich warten lassen, vermuten die Analysten des Wertschriftenhauses.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

