Der Chart des Tages – Wann Zeit ist, wieder Geld in Aktien zu stecken Investoren halten immer noch viel Bargeld. Doch es dürfte bald wieder die Stunde des 60/40-Portfolios schlagen. Marc Forster

Chart: Capital Group

Immer noch steckt viel Anlagegeld in Bargeld und im kurzlaufenden Geldmarkt: Etwa die Hälfte höher als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise von 2008/09 sind die Bestände. So viel Mittel an der Seitenlinie sind eigentlich ein gutes Signal für den Aktienmarkt.

Doch die Investoren müssen auch wollen. Das amerikanische Investmentunternehmen Capital Group legt nun nahe, satt in Cash wieder mehr in ein ausgewogenes Portfolio zu investieren: «Ich glaube, viele Investoren haben den Glauben an die ausbalancierte Strategie zum falschen Zeitpunkt verloren», schreibt Portfoliomanagerin Hilda Applbaum in einem Ausblick auf das zweite Halbjahr. Für den Mix aus 60 oder 65% Aktien und entsprechend 40 oder 35% Anleihen dürfte die Zeit wieder angebrochen sein.

2022 hat das klassische 60/40-Portfolio den Anlegern vor dem Hintergrund einer Straffung der Geldpolitik starke Verluste beschert. Bezüglich der US-Notenbank Fed rechnet Capital Group angesichts einer nachlassenden Inflation mit einem baldigen Zinsgipfel.

Mit obigem Chart will Capital Group deutlich machen, wie nach den vier letzten Zinserhöhungsphasen des Fed seit 1995 Aktien, Bonds und ausbalancierte Portfolios performt haben – deutlich besser als Cash jedenfalls. Die besten Renditen stellten sich in den ersten zwölf Monaten nach dem Ende der Zinserhöhungen ein.

Marc Forster

