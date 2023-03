Krise der US-Geldhäuser – Warren Buffett eilt Banken zu Hilfe Die Investorenlegende steht mit dem Weissen Haus in Kontakt wie schon während der Finanzkrise. Damals hatte Buffett die zündende Idee und machte im Nachgang ordentlich Rendite. Valentin Ade , New York

Wenn Warren Buffett in eine Aktie einsteigt, dann avanciert die gemeinhin substanziell. Bild: Nati Harnik/AP Photo/Keystone

Warren Buffett bietet wohl wieder seine Hilfe an. Wie die Nachrichtenagentur «Bloomberg» berichtet soll die Investorenlegende in den vergangenen Tagen in Kontakt mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung unter Präsident Joe Biden stehen.

Welche Rolle Buffett bei der Eindämmung der US-Regionalbankenkrise spielt ist dabei noch unklar. Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, das Weisse Haus und das US-Finanzministerium nahmen keine Stellung.

Bedeutende Rolle in Finanzkrise

Bereits während der Finanzkrise 2008 spielte Buffett hinter den Kulissen eine entscheidende Rolle. Gemäss dem damaligen US-Finanzminister Henry Paulson ging von Buffett die Idee aus, alle US-Grossbanken zur Annahme von Staatsgeld zu zwingen.

In einer Situation, in der sich die Institute aufgrund vermeintlich toxischer Vermögenswerte auf allen Bankbilanzen nicht mehr gegenseitig über den Weg trauten, schaffte dieser aussergewöhnliche Schritt wieder Vertrauen in das System als Ganzes.

Zudem griff Buffett mit seiner Berkshire Hathaway einzelnen Banken auch ganz direkt finanziell unter die Arme. Nach dem Kollaps von Lehmen Brothers 2008 stützte er die Investmentbank Goldman Sachs mit 5 Mrd. $. 2011 half Buffett dem kriselnden Riesen Bank of America mit einer Kapitalspritze, nachdem dessen Aktien aufgrund von Verlusten mit Ramschhypotheken abgestürzt waren.

Beide Geldhäuser erholten sich im Nachgang, lieferten in den vergangenen Jahren starke Ergebnisse, trugen zum Erfolg des Aktienportfolios von Berkshire Hathaway bei und vermehrten somit Buffetts Reichtum. Wenn Buffett in eine Aktie einsteigt, avanciert deren Kurs meistens deutlich, weil viele Anleger es dem «Orakel von Omaha» gleichtun. So kürte Buffett vergangenes Jahr die performancestärkste Aktie an der US-Börse.

Misere der Regionalbanken

Nun sind wieder US-Banken in Schwierigkeiten, nur dieses Mal sind es die kleineren. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den vergangenen Tagen, haben die Aktien vor allem von US-Regionalbanken massiv an Wert verloren.

Die US-Notenbank Fed stellte den Geldhäusern vergangenen Sonntag Notfallliquidität zur Verfügung, das US-Finanzministerium legte zur Absicherung einen Milliardenfonds auf und die staatlich geführte aber von allen Banken finanzierte US-Einlagensicherung garantierte auf Bidens Veranlassung alle Kundengelder der Pleitebanken.

Die Misere der Regionalbanken ging dennoch weiter. Als nächstes droht die First Republic Bank zu stürzen. Ihre Aktien haben in den vergangenen Tagen rund 80% an Wert verloren. Die US-Grossbanken haben bereits in Koordination mit den Behörden 30 Mrd. $ an Einlagen in die Bank eingeschossen, um sie zu stabilisieren.

Geldhäuser bitten um Garantien

Doch die Krise ist noch nicht ausgestanden. Am Samstag sendete die Vereinigung mittelgrosser US-Banken (MBCA) einen Hilferuf an die Behörden. Die MBCA befürchtet einen Massenabzug von Kundengeldern und bittet laut «Bloomberg» die Einlagensicherung um eine Garantie für alle Gelder für die kommenden zwei Jahre.

Während in der Schweiz die stürzende Credit Suisse dabei ist wohl von Konkurrentin UBS übernommen zu werden, zieht auch in Amerika – dort wo das Unheil seinen Lauf nahm – längst nicht alles im Reinen. Vielleicht fällt Warren Buffett wieder eine zündende Idee ein.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

