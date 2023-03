Jahreszahlen – Warteck Invest mit stabiler Dividende Obwohl das Immobilienunternehmen im vergangenen Jahr wegen tieferer Neubewertungen einen geringeren Gewinn erzielt hat als erwartet, soll die Dividende gleich hoch bleiben wie im Vorjahr.

Für die Zukunft sieht Warteck das Portfolio gut aufgestellt und somit die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung gegeben. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Immobiliengesellschaft Warteck Invest hat im Geschäftsjahr 2022 durch tiefere Neubewertungen weniger Gewinn geschrieben als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen dennoch eine gleich hohe Dividende erhalten.



Der Reingewinn sank um knapp 21% auf 21,8 Mio. Fr., wie das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Bereinigt um den Effekt aus der Neubewertung des Immobilienportfolios lag der Konzerngewinn hingegen um 2,0% über dem Vorjahr bei 17,8 Mio. Die Dividende soll unverändert 70 Fr. je Aktie betragen.



Sehr erfreulich hat sich die Leerstandsquote entwickelt. Sie ging um 0,4 Prozentpunkte auf 2,0% zurück. Der Erfolg aus Vermietung erhöhte sich entsprechend um 1,7% auf 31,3 Mio. Mit 49% tragen weiterhin die Einnahmen aus Wohnnutzung den Löwenanteil zum Gesamtertrag bei. Mietzinserlasse aufgrund von Corona wie in den beiden Vorjahren mussten nicht mehr gewährt werden.



Der Betriebsgewinn (Ebit) ohne Neubewertungen stieg insbesondere dank des höheren Mietertrags sowie tieferer Steuern leicht um 0,6% auf 26,1 Mio. Die Neubewertungen lagen derweil mit 5,0 Mio. deutlich unter dem Vorjahr mit 13,0 Mio.



Der Marktwert des Portfolios stieg um 3,0% auf 900,4 Mio. Fr., obwohl im Berichtsjahr wegen der anhaltend hohen Transaktionspreise keine neuen Liegenschaften gekauft wurden. Grund waren Investitionen in die laufenden Projekte und die Aufwertung. Die Projekte verliefen nach Plan.



Für die Zukunft sieht Warteck das Portfolio gut aufgestellt und somit die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung gegeben. Auf dem Transaktionsmarkt machten sich die gestiegenen Zinsen bereits in einer Zunahme der angebotenen Verkaufsobjekte bemerkbar, die Preise seien allerdings noch nicht in besonderem Ausmass gesunken. Die Preise sollten aber mit einer gewissen Verzögerung ebenfalls reagieren, so dass sich künftig wieder mehr Chancen für Zukäufe böten.

Die komplette Historie zu Warteck Invest finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.