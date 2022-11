Objektiv – Warten auf Godot Vor 100 Jahren entstand der Irish Free State. Die Vereinigung von Süden und Norden lässt immer noch auf sich warten. Manfred Rösch

Elegant schwingt sich die Samuel-Beckett-Brücke über den Liffey: Sie ist einer irischen Harfe nachempfunden. Das fügt sich würdig in Dublins Stadtbild ein. Auf Irlands reiches literarisches Erbe beziehen sich auch die nach James Joyce und Seán O’Casey benannten Liffey-Stege. Gemeinsam ist diesen drei grossen Autoren, dass sie alle noch als Untertanen der britischen Krone zur Welt kamen und aufwuchsen. Irische Staatsbürger wurden sie erst am 6. Dezember 1922: Vor hundert Jahren entstand der Irish Free State, als Ergebnis des ­vorangegangenen Unabhängigkeitskriegs. Der König,­ ­repräsentiert durch einen Generalgouverneur, blieb Staatsoberhaupt, «God Save the King» die Hymne. Sechs nördliche, mehrheitlich protestantische Grafschaften hielten zu den Briten und wurden nicht Teil des Freistaats. Dieser gab sich 1937 eine neue Verfassung, wobei unklar blieb, ob damit bereits die Republik gegründet war. 1949 war es dann so weit: Die Republik Irland verliess das Commonwealth. Nordirland ist nach wie vor Teil des Vereinigten Königreichs. Was eine Vereinigung anbelangt, trifft es Beckett mit seinem ­absurden Bühnenstück «En attendant Godot» (im französischen Original): Warten. Nicht endendes Warten.

