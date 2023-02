Anlegen an Wallstreet – Warum Cannabisaktien der Zug fehlt Obgleich in vielen Bundesstaaten der USA legal, meiden die Banken die Cannabis-Branche weiterhin. Das bekommen selbst Schweizer Anleger zu spüren. Ein Gesetz, das Abhilfe schaffen soll, steckt im Kongress fest. Doch das ist nur eines von vielen Problemen. Valentin Ade , New York

Die Aktien von Cannabisproduzenten und -vertreibern in Amerika haben seit Anfang 2021 rund 80% an Wert verloren. Bild: matguato/iStockphoto/Getty Images

In New York City weht seit zwei Jahren ein neuer Wind. Behaupteten böse Zungen davor, der Geruch der Metropole am Hudson wäre eine Mischung aus Urin, Müll und Untergrunddämpfen, steigt den Passanten nun regelmässig der süssliche Duft von Cannabis in die Nase – ob im hippen Wohnviertel Greenwich Village auf Manhattan oder im Familienquartier Park Slope in Brooklyn.