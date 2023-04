Chinesisches Finanzsystem – Warum Chinas Banken vor einer Krise sicher sind Die grössten Geldhäuser der Welt stehen unter enger staatlicher Kontrolle. Und sind daher geschützt. Die Aktien sind äusserst tief bewertet – aber kein Schnäppchen. Alexander Trentin Shanghai

Hochhäuser von Finanzunternehmen in Schanghai: Die grossen Geschäftsbanken sind ein Instrument der Wirtschaftspolitik. Bild: Alexander Trentin

Eine Bankenkrise in China ist nicht in Sicht. Denn die vier grössten Banken des Landes – gleichzeitig die grössten Finanzhäuser der Welt (vgl. Grafik) – sind als staatlich kontrollierte Konzerne mit Liquidität und Kapital ausgestattet. Obwohl das Finanzsystem in China nicht ohne Probleme ist, gibt es damit kein wankendes Geldhaus wie Credit Suisse oder Silicon Valley Bank. Die Aktien der chinesischen Banken sind sehr günstig, aber kein Schnäppchen.