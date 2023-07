Big Apple Talk – Warum die US-Börsenrally weiterlaufen kann FuW berichtet aus New York. Heute: Die Grossbanken, auf die neue Kapitalvorschriften zukommen, eröffnen am Freitag die Berichtssaison. Amerikas Unternehmen dürften dabei schlechter abschneiden, und dennoch könnten ihre Aktien im zweiten Halbjahr avancieren. Valentin Ade , New York

Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq hat eines der besten Halbjahre ihrer Geschichte hinter sich. Bild: Valentin Ade

Diese Woche nimmt die US-Berichtssaison für das zweite Quartal so richtig Fahrt auf – wie immer mit den amerikanischen Grossbanken. Am Freitag rapportieren JPMorgan, Citi und Wells Fargo, nächste Woche folgen Bank of America, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Ihre Zahlen dürften erneut verhalten ausfallen.