Zwischenbilanz – Warum diese Berichtssaison enttäuscht Die Auswertung der bisherigen Halbjahresabschlüsse zeigt: Schweizer Unternehmen bleiben hinter den Prognosen zurück. Schuld hat der starke Franken. Stefan Krähenbühl

Negative Währungseffekte machen den Schweizer Unternehmen zu schaffen. Im zweiten Halbjahr könnte sich dieses Problem noch verstärken. Bild: gopixa/Getty Images

Mehr als zwei Drittel der Schweizer Unternehmen haben in den vergangenen Wochen Zahlen für das erste Halbjahr vor­gelegt, die Berichtssaison neigt sich dem Ende zu. Auf den ersten Blick fällt sie ­ernüchternd aus. Um 3,5% haben die kotierten Gesellschaften die Schätzungen der Analysten im Schnitt verfehlt. Diesen Wert hat die Helvetische Bank in einer Zwischenbilanz berechnet, die sie am Montag publiziert hat. Sprich: Im Durchschnitt schreibt Corporate Switzerland weniger Gewinn als gedacht.