Vielleicht würde jetzt ein gutes, altes amerikanisches Barbecue über das verlängerte Wochenende helfen. US-Präsident Joe Biden könnte den Grill stellen, der republikanische Oppositionsführer Kevin McCarthy bringt das Fleisch. Bei Bier und Burger dürfte den zerstrittenen Parteien in Washington doch sicher ein Kompromiss einfallen, um die Schuldenobergrenze anzuheben und den Zahlungsausfall des weltgrössten Schuldners, der Anfang Juni droht, zu verhindern.

Fast jedes Jahr muss der Kongress mittlerweile beschliessen, dass die amerikanische Regierung mehr Geld am internationalen Kapitalmarkt aufnehmen darf, um laufende Verbindlichkeiten zu bedienen. Und ab und zu wird die Übung ohne Not so weit hinausgezögert, dass es zu scharfen Verwerfungen an den Anleihen- und den Aktienmärkten kommt, ohne dass vorderhand jemand profitiert. Warum schaffen die Parteien in Washington die Schuldenobergrenze dann nicht einfach ab?

Instrument der Opposition

Weil ihre Beibehaltung für Demokraten und Republikaner viel zu verführerisch ist. Sie gibt der jeweiligen Oppositionspartei stets ein Instrument an die Hand, um der Partei im Weissen Haus Konzessionen abzuringen. Dieses Mal fordern die Republikaner Haushaltseinsparungen. Die sind allerdings derart homöopathisch, dass sie höchstens kurzfristig auf die Konjunktur drücken dürften. Eine schwächere Wirtschaft im Präsidentschaftswahljahr 2024 könnten die Republikaner dann aber dem Amtsinhaber in die Schuhe schieben.

Einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, darum geht es weder Republikanern noch Demokraten. Zuletzt schaffte das Präsident Bill Clinton vor über zwanzig Jahren – vor allem durch Kürzungen im massiven Verteidigungsetat, nach dem Ende des Kalten Krieges. Er wächst heute wieder stark angesichts des Ukrainekrieges und zunehmender Spannungen mit China. Auch der wirklich grosse Brocken im Haushalt – mit rund 60% sind das fixe Sozialausgaben für Renten, Sozialhilfen und Gesundheitskosten – wird angesichts einer alternden Bevölkerung immer grösser werden.

«Das staatliche Rentensystem läuft auf ein herbes Defizit zu, und die Gesundheitskosten sind die höchsten der Welt.»

Bis heute haben die Demokraten die Schulden in die Höhe getrieben, indem sie mehr Staatsausgaben einführten, die Republikaner, indem sie Steuern für Unternehmen und Betuchte senkten. Den Staat zurückbinden, das ist mit den Demokraten nicht zu machen, gegen Steuererhöhungen sträuben sich die Republikaner. Am Ende ist es für beide Parteien darum immer viel einfacher, den internationalen Kapitalmarkt anzuzapfen.

Es ist noch viel zu einfach

Denn obgleich der Schuldenstand längst die Jahreswirtschaftsleistung überschritten hat, was anderen Ländern am Anleihenmarkt zum Verhängnis geworden wäre, finden US-Staatspapiere weiterhin reissenden Absatz. Sie bilden den liquidesten und grössten Markt der Welt und gelten als eine der sichersten Anlagen. Denn die USA sind die grösste und zugleich dynamischste der entwickelten Wirtschaften, mit dem Dollar als einziger Welthandels- und Reservewährung. Das alles wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern.

Vielleicht werden andere Zwänge Washington dereinst dazu bringen, seine Haushaltspolitik zu überdenken. Das staatliche Rentensystem läuft auf ein herbes Defizit zu, sodass die heute fünfzigjährigen Amerikaner nicht wissen, wo ein guter Teil ihres Altersgeldes dereinst herkommen soll. Manche Experten rechnen bis dahin mit der Einführung einer Mehrwertsteuer auf Bundesebene. Auch im hoch komplexen Gesundheitssystem liegt mächtiges Sparpotenzial. Die USA haben hier die höchsten Kosten der Welt, u.a. schlicht deshalb, weil staatliche und private Krankenkassen nicht effektiv gemeinsam mit den Leistungserbringern über Preise verhandeln.

Dieses Sparpotenzial zu heben, bedarf allerdings eines überparteilichen Kraftakts. Dagegen ist es heute noch viel zu einfach, am internationalen Kapitalmarkt die hohle Hand zu machen. Der Druck ist – wie beim derzeitigen Streit über die Anhebung der Schuldengrenze – eben einfach noch nicht gross genug.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

