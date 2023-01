Abspaltung der Investmentbank – Warum mehr Distanz zu UBS Credit Suisse guttun könnte

Mit ihrem radikalen Umbau könnte es CS gelingen, den Fokus der Anleger zu verschieben.

Jeffrey Vögeli

Die Marke Credit Suisse First Boston wird nach siebzehn Jahren wieder zum Leben erweckt. Bild: John Marshall Mantel/Bloomberg News

Was Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann will, hat er Ende Oktober in der Pressemitteilung zum Investoren-Update klargemacht: «Eine radikale Strategie und einen klaren Umsetzungsplan, um eine stärkere, widerstandsfähigere und effizientere Bank mit einem soliden Fundament zu schaffen, die auf unsere Kunden und ihre Bedürfnisse konzentriert ist.»