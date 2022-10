Der Rücktritt von Liz Truss, der britischen Premierministerin mit der bisher kürzesten Amtszeit, ist der Höhepunkt einer eindrucksvollen Fallstudie darüber, welche Fiskalpolitik man heute vermeiden sollte. Der traumatische Konflikt der britischen Politik, der sich zwischen der Regierung mit ihrem Finanzministerium auf der einen und der britischen Zentralbank auf der anderen Seite abgespielt hat, sollte uns eine Lehre sein. Dies ist aber noch nicht alles: Das tatsächliche Scheitern bestand darin, die massiven Gefahren nicht zu erkennen, die seit langer Zeit in die Struktur des Finanzsystems eingebaut sind.

Die erste, fiskalpolitische Lektion ist so einprägsam, weil sie sich so leicht personalisieren lässt: Truss wird neben Lady Jane Grey in die Geschichtsbücher eingehen – der Königin für neun Tage, die im englischen Religionschaos des 16. Jahrhunderts hingerichtet wurde. Tatsächlich herrscht auch heute im modernen Grossbritannien eine Spaltung, die an einen Religionskrieg erinnert.

Der Fehler bestand – zumindest an der Oberfläche – in der Ankündigung der Regierung, nicht gegenfinanzierte Steuersenkungen in Höhe von 45 Mrd. Pfund (51 Mrd. Fr., 2% des BIP) durchzusetzen. Unter anderem sollten der Eingangssteuersatz leicht gesenkt und der Spitzensteuersatz abgeschafft werden. Die Planer dieser Strategie gingen – wahrscheinlich fälschlicherweise – davon aus, dies werde Eigeninitiative, Investitionen und damit Wachstum fördern. Ausserdem gab es ein noch teureres Paket zur Subventionierung von Energieverbrauchern, das zum damaligen Zeitpunkt das grosszügigste in Europa war und sich auf etwa 200 Mrd. Pfund oder 9% des GDP belief.

Erinnerungen an die Zwanzigerjahre

Dies sind natürlich hohe Beträge, aber das öffentliche Verschuldungsniveau des Vereinigten Königreichs ist erheblich geringer als das der USA – ganz zu schweigen von Italien oder dem noch extremeren Fall Japan. Die zusätzlichen Ausgaben und Ertragsminderungen allein hätten wahrscheinlich noch nicht gereicht, um die Insel in ein neues Griechenland oder Argentinien zu verwandeln.

«Ausgelöst wurde der Sturz der Premierministerin durch einen Konflikt zwischen dem, was Ökonomen fiskale Dominanz und geldpolitische Dominanz nennen.»

Truss’ wirklicher Fehler war wohl, dass sie das lockere Gerede der Ära des billigen Geldes und effektiv negativer Zinsen zu ernst genommen hat, als jede Art öffentlicher Ausgaben offenbar gratis zu haben war – da die Schulden angeblich nicht zurückgezahlt werden mussten und ihre Tilgungskosten niedrig waren. Eine Weile lang standen die Märkte unter dem Einfluss der modernen Geldtheorie (Modern Monetary Theory, MMT), deren bilanzieller Ansatz zeigen sollte, dass die Staatsverschuldung in Wirklichkeit ein Guthaben der Bürger sei. Aber dann stieg – aufgrund pandemischer Hilfspakete, gestörter Lieferketten sowie höherer Lebensmittel- und Energiepreise – die Inflation, was die Zentralbanken an ihr Mandat zur Preisstabilisierung erinnerte: Sie strafften die Geldpolitik und erhöhten damit auch die Kosten der staatlichen Kreditaufnahme. Und über diese höheren Kosten ist Truss gestürzt.

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hatten die Zentralbanken Grossbritanniens und Frankreichs ihre linken Regierungen dazu gezwungen, ihre Verschuldung gering zu halten, was zum weithin akzeptierten Narrativ einer «Bankers’ Ramp», also einer mutwilligen Wirtschaftsblockade, führte – die die Franzosen «mur d‘argent» nannten. 1924 wurde dieser Begriff von der französischen Mitte-links-Koalition Édouard Herriots verwendet, als sie wegen finanzieller Instabilität ins Wanken kam und schliesslich zusammenbrach. Auch Ramsay MacDonalds britische Labour-Regierung ereilte 1931, inmitten der weltweiten Depression, ein ähnliches Schicksal.

Pensionsfonds in der Klemme

Das entsprechende Narrativ für die heutige Zeit kursiert bereits: Es handelt davon, dass eine konservative Regierung mit ihrem Versprechen, durch Haushaltsstimuli das Wachstum wiederzubeleben, durch die Taten der Zentralbank und die Ratschläge der internationalen Finanzinstitutionen zerstört worden sei. Dementsprechend hätte die «Bankers’ Ramp» und das internationale Finanzwesen heute nicht die Linke, sondern die politische Rechte zu Fall gebracht. Das Ende der Truss-Regierung wurde besiegelt, als die Bank of England (BoE) ankündigte, sie werde ihr Unterstützungsprogramm für die Staatsschulden (Gilts) am 14. Oktober beenden. Dass die Regierung daraufhin versprechen musste, ihre Fiskalpolitik zu überdenken, war leicht vorhersehbar – und Truss tat dies, indem sie ihren Finanzminister feuerte.

Ausgelöst wurde der Sturz der Premierministerin also offensichtlich durch einen Konflikt zwischen dem, was Ökonomen fiskale Dominanz (die Ausgabenversprechen der Regierung) und geldpolitische Dominanz (das Preisstabilitätsmandat der Zentralbank) nennen. Diesmal gewann die geldpolitische Dominanz, da die Finanzmärkte ein neues Narrativ über staatliche Verschwendung und politische Verantwortung annahmen – anstelle der von der MMT beeinflussten Theorie der Wohltaten öffentlicher Ausgaben und Defizite.

Beachtet man aber nur, was mit Truss aufgrund des Konflikts zwischen Fiskal- und Geldtheorie passiert ist, bleibt ein wichtiger und überraschender Teil dieser Geschichte aussen vor: die Tatsache, wie anfällig ein wichtiger Teil des britischen Finanzsektors gegen steigende Zinsen und sinkende Anleihenkurse ist. Die Renten- oder Pensionsfonds des Landes, die zur Auszahlung leistungsbestimmter Versorgungspläne verpflichtet sind, hatten, um höhere Renditen zu erwirtschaften, ihre Bestände an Staatsanleihen gehebelt. Fallen nun wegen steigender Zinsen die Kurse dieser Anleihen, müssen die Fonds ihre Sicherheitsleistungen erhöhen. Plötzlich mangelte es den Pensionsfonds, die auf diese Weise etwa 1,5 Bio. Pfund investiert hatten, an leicht verkäuflichen Anleihen.

In die Falle getappt

Die Intervention der BoE erklärt auch die merkwürdige Veränderung der Staatsanleihenpreise: Die Kurse für indexgebundene oder inflationsgesicherte Anleihen sanken stärker als diejenigen für normale Anleihen – einfach weil die Pensionsfonds so viele Indexpapiere im Bestand hatten. Anstatt für fiskale oder geldpolitische Dominanz war dies ein Beispiel für finanzielle Dominanz: Die Verpflichtungen der Pensionsfonds liessen der Politik und ihren Entscheidungen keine Wahl.

Diese politische Falle wurde bereits vor einer Generation durch das britische Pensionsgesetz von 2004 gestellt, das darauf abzielte, Rentenberechtigten dadurch mehr Schutz und Sicherheit zu geben, dass es den Pensionsfonds die Anlage in Aktien schwerer machte. Die Fonds mussten nun in Anleihen investieren – und Hebelstrategien nutzen, die darauf angewiesen sind, dass die Anleihenmärkte immer liquide sind. Für das dadurch entstandene Risiko und die entsprechenden Handlungszwänge könnten die Zentralbanker und Regulierungsbehörden viel überzeugender kritisiert werden als für die angeblich politisch motivierte Intervention im Oktober 2022. Dass die BoE für die Finanzregeln von 2004 nicht direkt verantwortlich war, kann dabei keine wirkliche Entschuldigung sein.

Der Fehler der Regulierungsbehörden und der gesamten politischen Gemeinschaft lag eindeutig darin, dass sie diese Falle, in die die Regierung getappt ist, nicht früher erkannt haben. Truss hat eine spezielle britische Bombe ausgelöst, die während der vergangenen zehn Jahre jederzeit hätte explodieren können. Auch in anderen Finanzsystemen können solche Tretminen versteckt sein. Truss’ Scheitern ist ein Zeichen dafür, dass der fiskale Populismus, den sie gemeinsam mit ihrem Vorgänger Boris Johnson vertreten hat, im Vereinigten Königreich nun keine Chance mehr hat. Aber auch anderswo ist diese Art von Politik gefährlicher geworden. Die Politiker haben nun nicht mehr die Möglichkeit, grosse Wetten auf die Zukunft abzuschliessen.

