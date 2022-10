Nobel-Gedächtnispreis – Warum Staaten das Bankgeschäft gerade heute noch absichern müssen Der Wirtschaftspreis der schwedischen Riksbank zu Ehren von Alfred Nobel geht dieses Jahr an den Ex-Notenbankchef Ben Bernanke und die beiden Kollegen Douglas Diamond und Philip Dybvig. Sie haben die positive und negative Rolle von Banken erforscht. André Kühnlenz

Stürme von Einlegern auf die Konten ihre Banken kommen heute kaum noch vor. Bankruns finden allerdings heutzutage noch statt – auf elektronischen Märkten. Bild: Minnesota Historical Society/Corbis via Getty Images

Dass Banken nützliche Funktionen in der Marktwirtschaft ausüben, ist kein grosses Geheimnis. Was aber vielen Leuten in der Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt plötzlich schmerzlich klar geworden ist: Die Geldhäuser können in schlechten Konjunkturzeiten Krisen verstärken und das Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs bringen.

Bankruns, bei denen Kunden gleichzeitig ihre Einlagen in Massen abziehen, waren ein Phänomen, das mit dem Zweiten Weltkrieg in den grossen Industrieländern weitgehend ausgestorben schien. Als 2007 die globale Finanzkrise ausbrach, waren sie eine ferne Erinnerung: an die Börsenkräche und Bankzusammenbrüche des 19. Jahrhunderts oder in der Grossen Depression der Dreissigerjahre in Amerika und Europa.

Bankstürme können auch heute noch vorkommen

Zunächst verlief auch die Finanzkrise dieses Jahrtausends für viele Leute so, dass sie gar nicht direkt auf der Strasse zu spüren war. Zumindest nicht so, wie sie noch aus den Frühzeiten des Kapitalismus bekannt war.

Denn es gab keine Schlangen vor Bankschaltern, wo besorgte Kunden ihre Konten leerräumen wollten. Die Krise spielte sich fast schon unsichtbar auf den elektronischen Märkten ab. Da wo sich Banken vor allem kurzfristig Geld leihen, beispielsweise von anderen Banken oder Geldmarktfonds.

Der Grund für den Vertrauensverlust: Riesige Kreditkaskaden, aufgebaut durch undurchsichtige Finanzprodukte, hatten bis 2007 die Risiken im Finanzsystem, ausgehend vom Immobilienmarkt grossteils verschleiert. Plötzlich mussten viele Marktteilnehmer fürchten, dass alle Bankhäuser auf ausfallgefährdeten Wertpapieren sitzenbleiben könnten.

Heftige Folgen der Finanzkrise

Verlief der Bankenstress zunächst eher im Hintergrund, waren die Folgen der Finanzkrise in den Wirtschaftsunternehmen ausserhalb des Bankwesens umso drastischer zu spüren. Denn sie sind für ihre Geschäfte auf Kredite der Banken angewiesen, die nun plötzlich versiegten: Rund 10 Millionen Arbeitsplätze gingen in den USA verloren, die erst 2014 wieder aufgebaut waren. Auch die Eurozone litt jahrelang, die Zahl der Arbeitslosen stieg um fast 8 Millionen.

Um zu verstehen, was in der Finanzkrise passiert war, musste die Wirtschaftswissenschaft allerdings nicht von vorne beginnen. Denn vieles, was 2007 bis 2009 zunächst fast unbemerkt passierte, war bereits aus Erforschung früherer Finanz- und Bankkrisen bekannt. Ökonomen hatten die Rolle der Banken in guten wie in schlechten Zeiten untersucht.

Wichtige Antworten dieser Forschung weckten dieses Jahr das Interesse der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Sie vergibt den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften an drei Ökonomen, die sich mit der positiven wie der negativen Rolle der Banken beschäftigt haben.

Drei Amerikaner bekommen Nobelpreis

Am bekanntesten dürfte der ehemalige Chef der US-Notenbank sein: Ben Bernanke, der heute für die Brookings Institution arbeitet. Die anderen beiden sind die Amerikaner Douglas Diamond (Universität von Chicago) und Philip Dybvig (Washington-Universität in St. Louis). Ihre Forschung aus den frühen Achtzigerjahren sei von grosser praktischer Bedeutung für die Regulierung der Finanzmärkte und die Bewältigung von Finanzkrisen gewesen, teilt die Akademie mit.

«Die diesjährigen Preisträger in den Wirtschaftswissenschaften haben unser Verständnis der Rolle der Banken in der Wirtschaft, insbesondere während Finanzkrisen, erheblich verbessert», schreibt die Akademie. Eine wichtige Erkenntnis aus ihren Forschungen sei die Begründung, warum die Vermeidung von Bankenzusammenbrüchen so wichtig ist.

Diamond und Dybvig hätten in ihrer Theorie gezeigt, warum Banken viele Einlagen von Wirtschaftsakteuren annehmen, um so die Kredite an ihre Kunden zu refinanzieren. So könnten sie sicherstellen, dass Einleger immer auf ihr Geld zugreifen können, wenn sie es wünschen. Zugleich könnten Unternehmen und Hausbesitzer sicher sein, dass sie ihre Kredite nicht vorzeitig zurückzahlen müssen.

Einlagensicherung verhindert Bankruns

Das Problem von Bankstürmen, wenn eine grosse Zahl von Sparern gleichzeitig Geld abheben will, kann aber den Charakter einer selbsterfüllenden Prophezeiung bekommen: Ein Gerücht kann dann zum Bankrun und Zusammenbruch führen, selbst wenn das jeweilige Geldinstitut gesund ist. Diese gefährliche Dynamik kann verhindert werden, wenn der Staat eine Einlagensicherung bereitstellt und als Kreditgeber der letzten Instanz für die Banken auftritt.

Ben Bernanke habe wiederum gezeigt, dass in der Grossen Depression der 1930er-Jahre der Sturm auf die Banken ein entscheidender Faktor dafür war, dass die Krise so tief und lang anhaltend wurde. «Als die Banken zusammenbrachen, gingen wertvolle Informationen über die Kreditnehmer verloren und konnten nicht schnell wiederhergestellt werden», schreibt die Akademie.

Eine Folge der Grossen Depression war, dass der Einlagensicherungsfonds FDIC in den USA im Jahr 1933 gegründet wurde. Zuvor waren viele Banken zusammengebrochen, was die Ersparnisse von Millionen vernichtete. Die Praxis in den USA nahm also bereits 75 Jahre vorweg, was die diesjährigen Nobelpreisträger im Modell in den 1980er-Jahren nachgewiesen haben.

Das Fed ist heute Kreditgeber der letzten Instanz

Die FDIC half auch in der Finanzkrise, dass Sparer bei den Bankzusammenbrüchen Teile ihrer Mittel zurückbekamen. Ein Run auf die Konten blieb aus. Gegen die Panik an den Geldmärkten, wo sich die Banken und Investoren gegenseitig misstrauten und ihre Geldmittel abzogen, half dagegen auch keine Einlagensicherung.

Dafür fungierte irgendwann der Staat über die Notenbank als Kreditgeber der letzten Instanz für die Banken. Diese Rolle der Zentralbank ist seit zehn Jahren tatsächlich nicht zu unterschätzen, wie zuletzt die Pandemie gezeigt hatte.

