Börsenrally – Warum US-Aktien fair bewertet sein könnten Der als «Bewertungspapst» bekannte Finanzprofessor Aswath Damodaran hat analysiert, warum die Kurse seit Anfang Jahr so stark gestiegen sind. Alexander Trentin

Der Finanzprofessor Aswath Damodaran kommentiert regelmässig die Bewegungen am Aktienmarkt. Bild: Jerod Harris/Getty Images für Vox Media

Es ist eine Rally, mit der die meisten Analysten wohl nicht gerechnet haben. Seit Jahresanfang haben US-Aktien – gemessen am S&P 500 – gut 19% zugelegt. Seit dem Tief im Herbst 2022 sind es gar fast 30%. Viele Beobachter fragen sich, ob die Kursgewinne Ausdruck einer gefährlichen Sorglosigkeit am Aktienmarkt sind. Weder die Angst vor anhaltend hohen Zinsen noch eine mögliche Rezession in den USA scheinen die Anleger zu verunsichern. Das Höchst von Anfang vergangenen Jahres ist fast wieder erklommen.