Seit Februar 2022 haben die USA viel getan, um der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion und der terroristischen Taktiken zu helfen, einschliesslich grosszügiger finanzieller und militärischer Unterstützung. Darüber hinaus hat die Regierung Biden (und der Kongress) unmittelbar nach der Invasion die Einfuhr von russischem Rohöl verboten. Dennoch ist der Import von raffinierten Produkten aus russischem Öl unter bestimmten Bedingungen weiterhin erlaubt. Um die Einnahmen, die es dem Kreml ermöglichen, seine Aggression fortzusetzen, weiter zu reduzieren, sollten nun ausnahmslos alle derartigen Importe verboten werden.

Die USA haben ihre G-7-Partner und die EU davon überzeugt, eine Preisobergrenze für Exporte von russischem Öl und raffinierten Produkten einzuführen. Derzeit können diese Exporte nur dann von westlichen Unternehmen transportiert, versichert und finanziert werden, wenn der gezahlte Preis auf oder unter einem bestimmten Niveau liegt (60 $ pro Barrel für Rohöl). Diese Obergrenze hat sich als wirksam erwiesen, um die russischen Einnahmen zu verringern, den fiskalischen Druck auf den Kreml zu erhöhen und gleichzeitig Störungen auf dem Weltölmarkt zu verhindern.

Die jüngsten Bemühungen, die Preisobergrenze weiter zu senken, stossen jedoch auf Widerstand. Angesichts der politischen Uneinigkeit zwischen den USA und der EU über die Senkung der Preisobergrenze ist ein Importverbot für Benzin und andere raffinierte Produkte russischen Ursprungs in die USA ein kostengünstiges und logisches Mittel, um den wirtschaftlichen Druck auf Putins Regime zu erhöhen und gleichzeitig die Verbündeten der USA zu ermutigen, es ihm gleichzutun.

Indische «Waschsalons»

Die US-Sanktionen sehen derzeit vor, dass russisches Rohöl, sobald es in ein Drittland transportiert und dort zu einem anderen Produkt (Diesel, Benzin, Kerosin) raffiniert wird, nicht mehr als russisches Produkt gilt und zu Weltmarktpreisen ohne Preisobergrenze verkauft werden kann. So sind in Ländern wie Indien und der Türkei hoch profitable «Waschsalons» für russisches Öl entstanden: Die dortigen Raffinerien kaufen Rohöl zu Höchstpreisen und verkaufen die raffinierten Produkte zu Weltmarktpreisen – auch in die USA, nach Grossbritannien und in die EU, die allesamt russisches Öl verbieten, aber in Drittländern raffinierte Produkte aus diesem Öl zulassen. Die zusätzliche Gewinnspanne pro Barrel, die sich aus dieser Arbitrage ergibt, hängt natürlich von den Weltmarktpreisen ab, dürfte aber im Jahr 2023 durchschnittlich 15 bis 20 $ pro Barrel betragen, was dieses Geschäft äusserst lukrativ macht.

Der grösste Teil des internationalen Rohöls und der Erdölprodukte wird mit Spezialschiffen transportiert, deren Ladungsgrösse und -zusammensetzung in geschützten Datenbanken verfügbar sind. Die Analyse dieser Ladungen durch die Nichtregierungsorganisation Global Witness offenbart eine wichtige Tatsache: Die USA importieren heute Raffinerieprodukte aus einem «Waschsalon-Land», nämlich Indien, wobei fast alles von einem Ort kommt – Jamnagar, dem grössten Raffineriekomplex der Welt.

Reliance Industries, Eigentümer von Jamnagar, macht Hunderte von Millionen Dollar an zusätzlichem Gewinn, weil sie innerhalb der Preisobergrenze handeln kann. Es überrascht nicht, dass im vergangenen April 43% der Rohölimporte von Jamnagar aus Russland stammten.

Preis für russisches Öl unter Druck setzen

Von den gesamten Erdölimporten der USA stammen 3 bis 5% aus Indien, was etwa dem Niveau von vor der Pandemie entspricht. Da die USA ein grosser Erdölproduzent sind, sind alle Erdölimporte im Vergleich zum gesamten US-Markt (über 20 Mio. Barrel Erdölprodukte pro Tag) gering. Tatsächlich entsprechen die Einfuhren aus Indien in diesem Jahr bisher nur etwa fünfzehn Stunden des gesamten Ölverbrauchs der USA.

Jeder Raffinerie, die russisches Rohöl verarbeitet, sollte der Verkauf in die USA verboten werden. Dies ist eine einfache Massnahme, die leicht umzusetzen ist. Die Auswirkungen auf die Benzin- und sonstigen Preise in den USA wären minimal, zumal die Substitution durch andere internationale Anbieter problemlos möglich ist.

Jamnagar (und andere) könnten weiterhin russisches Rohöl raffinieren, müssten aber andere Märkte für ihr raffiniertes Produkt suchen. Dies wird den Handel mit Russland weiter stigmatisieren und den Preis für russisches Rohöl weiter unter Druck setzen – und das Ziel des ursprünglichen US-Embargos und der G-7-EU-Preisobergrenzenvereinbarung verstärken. Da Russland einen dringenden Bedarf an Devisen hat und die Grenzkosten der Produktion kurzfristig unter 20 $ pro Barrel liegen, wird eine Senkung des an Russland gezahlten Preises nicht zu einem Rückgang seiner Ölexporte führen.

Langfriststrategie erforderlich

Auf dem Capitol Hill wächst die Unterstützung für ein Verbot aller Erdölimporte aus Russland, vor allem weil dies auch die EU und Grossbritannien ermutigen würde, in die gleiche Richtung zu gehen; Brüssel und London sind stärker von Raffinerieprodukten aus den «Waschsalon-Ländern» abhängig und werden über die Auswirkungen auf ihre Binnenmärkte (einschliesslich Inflation) besorgt sein.

Angesichts der anhaltenden Aggression Russlands gegen die Ukraine ist es völlig unlogisch, die Ukraine an allen möglichen Fronten zu unterstützen und gleichzeitig zuzulassen, dass Russland hohen Gewinn aus seinem Ölexport erwirtschaftet. Der grösste Teil der Deviseneinnahmen Russlands stammt heute aus dem Verkauf von Öl, und das wird auf absehbare Zeit so bleiben. Unabhängig davon, wer nächstes Jahr oder in zwanzig Jahren im Kreml das Sagen hat, ist es unwahrscheinlich, dass Russland eine stabile, friedliche Demokratie wird, die internationale Grenzen respektiert. Der Westen braucht eine langfristige Strategie der wirtschaftlichen Eindämmung, in deren Rahmen Russland zwar Öl exportieren kann, aber nur zu einem Preis, der mit jedem Akt der Aggression sinkt.

