Big Apple Talk – Was Anleger trotz US-Rezessionssorgen beachten sollten FuW berichtet aus New York. Heute: Pessimisten rechnen mit dem Abschwung, Optimisten glauben an das Goldlöckchenszenario. Der Aktienmarkt reagiert derweil bemerkenswert. Valentin Ade , New York

An der New Yorker Börse herrscht seit Jahresanfang Hochstimmung. Doch bei genauem Blick wird die Hausse nur von einer Handvoll Aktien getragen. Bild: Valentin Ade

Wo ist denn nun bitte diese Rezession in Amerika? Der US-Aktienmarkt in Form des breiten S&P 500 steht seit Anfang Jahr rund 10% höher – und das trotz eines aggressiven Zinserhöhungszyklus der Notenbank Fed, einer Krise der regionalen US-Geldhäuser und eines Streits im politischen Washington, der die grösste Volkswirtschaft der Welt wieder einmal an den Rand des Staatsbankrotts führt.