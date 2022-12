Der Chart des Tages – «Was» ist wichtiger als «woher» Lokales Essen ist besser für das Klima. Aber eine Analyse der Treibhausgasemissionen zeigt: Der Transportanteil ist verschwindend klein. Mara Bernath

Treibhausgasemissionen verschiedener Lebensmittel entlang den Stufen der Herstellungskette, gemessen in CO₂-Äquivalenten. Quelle: Hannah Ritchie, Our World in Data

«Iss lokal» ist ein häufiger Ratschlag an Menschen, die ihren ökologischen Fussabdruck verringern wollen. Aber: Was wir essen, ist viel relevanter fürs Klima, als woher es kommt.

So sind die Art und Weise der Landnutzung durch die Landwirtschaft (Waldrodung, Veränderung der Böden, grün in der Grafik) und die Anbauprozesse an sich (Methanemissionen von Kühen und Reis, Treibstoffe für Traktore etc., braun) bei praktisch allen Lebensmitteln die Hauptverursacher von Treibhausgasen. Auch die Futtermittel (orange) und die Weiterverarbeitung der Lebensmittel (blau) sind meist umweltschädlicher als der Transport (pink), der Verkauf im Laden (Kühlschränke etc., gelb) oder die Verpackung (dunkelgrau).



Der Transportanteil an der Gesamtklimabilanz ist deshalb so klein, weil die Mehrheit der Lebensmittel verschifft wird. Bei einer Avocado, die in Mexiko gepflückt und in der Schweiz gegessen wird, tragen der Transport mit dem Frachter über den Atlantik sowie die Zugfahrt vom Hafen ins Verteilzentrum und von dort im Lastwagen in den Supermarkt nur 8% zur gesamten CO₂-Bilanz bei.

Diese Rechnung ändert sich markant, sobald Essen mit dem Flugzeug transportiert wird, da die Emissionen des Lufttransports fünfzigmal höher sind als via Land oder Wasser. Der Klimaratschlag sollte also heissen: «Iss nur, was nicht mehrere Kilometer über dem Meeresspiegel war.»

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

Fehler gefunden?Jetzt melden.