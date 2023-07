Berichtssaison – Was JPMorgan für UBS verspricht Die grösste US-Bank schlägt nach der Übernahme von First Republic die Erwartungen an das Quartalsergebnis deutlich. UBS allein könnte Ähnliches gelingen, doch ihre Übernahme von Credit Suisse dürfte alles andere als beflügelnd wirken. Valentin Ade , New York

Die Übernahme von Credit Suisse wird UBS wohl noch jahrelang beschäftigen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

US-Bankenprimus JPMorgan (JPM) zeigt’s mal wieder allen. Im zweiten Quartal ist der Gewinn der grössten Bank Amerikas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 67% auf 14,5 Mrd. $ gestiegen. Zum einen liegt das an der Übernahme von First Republic, die in den Turbulenzen nach der Pleite von Silicon Valley Bank (SVB) untergegangen war.