Was macht eigentlich… – Yanis Varoufakis träumt von einer grünen Energieunion Der Politiker ist gern gesehener Mediengast und bringt seine ideale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung im eigenen Science-Fiction-Roman auf Papier. Alexander Trentin

Yanis Varoufakis sitzt heute im Europaparlament und hat sich als ­Autor eines Science-Fiction-Romans versucht. Bild: EPA/Simela Pantzartzi

Es ist schon sieben Jahre her, dass Yanis Varoufakis als Finanzminister Griechenlands im Fokus der Weltöffentlichkeit gestanden hat. Seine Amtszeit in Athen war kurz und intensiv: Sie dauerte nur von Januar bis Juli 2015 und endete in der Kapitulation der Regierung gegenüber den Gläubigerländern. Doch er ist als marxistischer Gegenspieler von Wolfgang Schäuble, dem Vertreter eines einschneidenden Spardiktats, im kollektiven Gedächtnis geblieben. Gerade auch durch die Bilder, die ihn zeigen, wie er in Lederkluft aufs Motorrad steigt.

Varoufakis, beurlaubt als Professor für Wirtschaftstheorie an der Universität Athen, ist weiterhin in der Politik aktiv: Seit drei Jahren sitzt er für das linke Bündnis «Demokratie in Bewegung 2025» im Europaparlament. Und er bleibt gern gesehener Gast in den Medien.

Weiterhin Auftritte in Medien

So kommentierte der 61-Jährige auf BBC die Verwerfungen für britische Renditen und das Pfund Ende September: «Es ist keine Schuldenkrise – Grossbritannien emittiert in seiner eigenen Währung, es wird nie das Problem von Argentinien oder Griechenland haben.» Es gebe aber ein Zinsrisiko. Angesichts der Inflation und der «Largesse» der britischen Regierung gegenüber den Ultrareichen müsse das Zinsniveau wohl auf 6% steigen, um den Anleihenmarkt zu stabilisieren.

Auch zur Energieversorgung in Europa äusserte er sich. In einem Interview mit der «Welt» erklärte er: «Jedes Land macht seine eigene Energiepolitik. Dabei brauchen wir dringend eine Energieunion – eine echte grüne Energieunion, in der Produktion, Vertrieb und Beschaffung in EU-Eigentum stehen.» Damit gehört er wohl zu den Befürwortern von mehr zentrierter Macht für die Bürokratie in Brüssel.

Neben seinem politischen Amt pflegt Varoufakis sein Image als linker Intellektueller und Autor. Neben seinen Fachbüchern über seine wirtschaftstheoretischen Ansichten, darunter auch das Buch «Time for Change» mit dem Untertitel «Wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre», hat er sich auch an einem Science-Fiction-­Roman versucht: «Ein anderes Jetzt» ist vergangenes Jahr auch in einer deutschsprachigen Ausgabe erschienen. Doch als Leser ist man schnell ernüchtert: Der Plot des Buchs ist allzu offensichtlich nur ein Stilmittel, damit Varoufakis seine ideale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aufzeichnen kann.

Bürokratische Utopie

In der Handlung stellt ein griechischer Erfinder den Kontakt zu einem Paralleluniversum her, das sich mit der Finanzkrise 2008 von unserem Universum abgespalten hat. Auf etwas unglaubwürdige Weise fabuliert Varoufakis eine detaillierte Alternativhistorie, in der Bürgerinitiativen ein anderes Wirtschaftssystem erzwungen haben. Statt einem Bailout für die Banken werden diese entmachtet. Offiziell gibt es in dieser Welt zwar noch Privateigentum, aber das ist stark eingeschränkt.

So ist jedes Unternehmen eine Art von Genossenschaft, die den Angestellten gehört. Die Mitarbeiter stimmen darüber ab, wer neu eingestellt wird und wer wie viel Bonus erhält. Grundeigentum ist vergesellschaftet, verpachtet wird unter Aufsicht von Nachbarschaftskomitees, die nach sozialen Kriterien entscheiden sollen. Varoufakis’ Utopie ist von tiefem Misstrauen gegenüber einer liberalen Wirtschaftsordnung und Freude an der Bürokratie geprägt.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

Fehler gefunden?Jetzt melden.