Was macht eigentlich Mario Balotelli – Vom «Super Mario» zum «Bad Boy» Der italienische Fussballstar ist nach seinem einjährigen Gastspiel in Sion kaum noch auf dem Feld zu sehen. Notker Blechner

Mario Balotelli 2012 in Siegerpose nach dem zweiten Tor im EM-Halbfinale gegen Deutschland. Bild: Michael Regan/Getty Images

Einst galt er als Italiens Sturmhoffnung und als eines der grössten europäischen Fussballtalente. 2012 schaffte Mario Balotelli den Durchbruch. Mit zwei Toren warf er Deutschland aus der EM und brachte Italien ins Final. Unvergessen ist seine anschliessende Siegerpose, in der er mit nacktem Oberkörper triumphierend seine Muskeln zeigt. Italien feierte ihren «Super Mario». Für viele junge Einwanderer – die «Generation Balotelli» – wurde der Superstar zum Vorbild. Als einer der hundert einflussreichsten Personen des Jahres stand er auf der Titelseite des «Times Magazine».

Doch der Ruhm von «Super Mario» war schnell verblasst. Balotelli wechselte von einem Verein zum nächsten, zerstritt sich mit Trainern und flog aus der italienischen Nationalmannschaft. Erst war er bei den Topclubs Inter Mailand, Manchester City und Liverpool. Dann nahmen ihn nur noch Vereine wie Nizza, Marseille und schliesslich Adana Demirspor in der Türkei. Auffälliger war er durch seine Eskapaden. In Manchester parkierte er so oft falsch, dass sein Auto siebenundzwanzigmal abgeschleppt wurde. Zum Termin mit einem Berater in London brauchte er ein Taxi, das von Italien nach England vor ihm fuhr, um ihn zu leiten.

Flop in Sion

Im vergangenen Sommer holte ihn Unternehmer Christian Constantin, Präsident und Besitzer des FC Sion, für 2,5 Mio. Fr. ins Wallis. Balotelli erhielt ein Jahressalär von 1,5 Mio. Fr. und durfte im edlen Montreux Palace Hotel wohnen. Sions «Sonnenkönig» Constantin versprach sich von Balotelli einen Effekt wie von Diego Maradona in Neapel. Doch der blieb aus. Balotelli gelangen nur neun Tore, oft fehlte er wegen Verletzung oder Sperre. Statt im internationalen Geschäft landete Sion als Absteiger in der Challenge League.

Balotelli fiel in der Schweiz nur durch obszöne Gesten und abstruse Kritik auf. Den Fans des FC Basel zeigte er den Mittelfinger. Und den Schweizer Fussballverband bezeichnete er als «Mafia». In der Liga herrsche Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit, monierte er.

Ende der Karriere in Saudi-Arabien?

Inzwischen ist der Sohn ghanaischer Einwanderer kaum noch auf dem Fussballplatz zu sehen. Zuletzt liess er sich in Venedig auf einer Gondel mit einer angeblich neuen Freundin ablichten. Ansonsten posiert der Zweiunddreissigjährige gerne vor seinen teuren Sportwagen. Der FC Sion versucht, Balotelli so schnell wie möglich loszuwerden. Gerüchten zufolge sollen die Saudis an einer Verpflichtung von «Super Mario» interessiert sein. Dann könnte er bald gegen Ronaldo, Neymar und Benzema spielen.

In den sozialen Medien setzt sich Balotelli gegen den Rassismus im Fussball ein. Noch immer werden Fussballer in Italiens Stadien rassistisch beleidigt. «Schämt euch vor euren Kindern, Freunden und Bekannten», schimpfte Balotelli auf Instagram.

Manchmal zeigt sich der «Bad Boy» des europäischen Fussballs sogar selbstkritisch. «Ich habe oft nur zwanzig Prozent meines Potenzials ausgeschöpft», sagt er. Und: «Ich habe viel Mist in einem Leben gebaut, aber ich stehe dazu.»

