Es ist nicht zu früh, zu überlegen, was auf Russlands Krieg gegen die Ukraine folgen wird. Zu begreifen, was uns nach dem Krieg erwartet, ist nicht nur für Russlands ukrainische Opfer wichtig, sondern auch für Europa und die Welt. Doch trotz der dringenden Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die erste Hälfte dieses Jahrhunderts nicht der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähneln wird, waren die Diskussionen zu diesem Thema bisher begrenzt.

Putins Angriffskrieg erinnert auf gespenstische Weise an den Konflikt, der Europa nach 1914 verheerte. Der Erste Weltkrieg bereitete die Bühne für darauf folgende Katastrophen. Auch er begann als ein Krieg, in dem ein Aggressor auf einen schnellen Sieg wettete, und auch er entwickelte sich zu einem umfassenderen Konflikt, in dem jede Seite versuchte, die Kampfkraft und politische Stabilität der anderen Seite zu untergraben.

Mit dem 8. November, den US-Zwischenwahlen, war klar, dass Putin sich mit seiner Annahme verkalkuliert hatte, USA und EU würden des Konflikts müde werden und die Ukraine zur Annahme eines demütigenden Friedensschlusses nötigen. Die Wahlen erwiesen sich nicht als Klatsche für Präsident Biden und die Demokraten. Unmittelbar danach zog sich Russland endlich aus Cherson zurück und forcierte eine neue Strategie, die darin besteht, die ukrainische Zivilbevölkerung mit so viel Not und Leid zu überziehen wie möglich.

Erinnerungen an den Marshall-Plan . . .

Die westliche Koalition hat bisher bemerkenswert gut gehalten. Der nächste grosse Test jedoch wird kommen, wenn der Krieg endet. Während eines existenziellen Kampfes akzeptieren alle, dass es Krisenmassnahmen bedarf und dass Knauserei zur Einhaltung irgendwelcher Haushaltsregeln in die Katastrophe führen kann. Irgendwann jedoch muss der Ausnahmezustand enden, und das ist der Zeitpunkt, wenn die echten Entscheidungen anstehen. Ist die Rückkehr zu einer regelgestützten Ordnung so wie 1920 mit wirtschaftlichem Elend verknüpft, wird sie scheitern.

«Statt eine Lösung für ein spezifisch ukrainisches Problem anzubieten, muss die internationale Gemeinschaft den Wiederaufbau des Landes zum Bestandteil einer deutlich breiter angelegten Anstrengung machen.»

Es gab bereits einige hochrangige internationale Konferenzen (in Berlin und Lugano), um den Rahmen für den ukrainischen Wiederaufbau zu diskutieren. Diese Debatten haben sich zu Recht auf die Anforderungen der Ukraine konzentriert: wie viel Geld das Land braucht, was für Mechanismen es zur Korruptionsbekämpfung einzurichten gilt und wie sich ukrainische Kontrollmassnahmen zur Stärkung der ukrainischen Demokratie nutzen lassen. Ein wichtiger Aspekt jedoch wurde weitgehend ignoriert. Genau wie der Marshallplan 1948 an ein amerikanisches ebenso wie an ein europäisches Publikum gerichtet war, sind eine Stärkung der Demokratie und die Wiederherstellung einer echten politischen Vision in Europa genauso nötig wie in der Ukraine.

Auch hier bieten die Unterschiede zwischen den Friedensschlüssen nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg relevante Lehren. Die Alliierten «verloren den Frieden» nach dem Ersten Weltkrieg, weil sie es versäumten, auf globaler Ebene darüber nachzudenken, wie sich der Wiederaufbau Belgiens und Frankreichs – wo sich der grösste Teil der physischen Zerstörung abgespielt hatte – mit der Wiedereinbindung des besiegten Deutschlands in Einklang bringen liesse. Oberflächlich betrachtet scheint es vernünftig, dass Russland – oder zumindest die enorm reichen Oligarchen aus Putins Kreis – den grössten Teil der Rechnung für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen sollten. Doch solange Putin an der Macht bleibt, besteht dafür keine Chance. Würden Russland nach einem Abgang Putins derart immense finanzielle Strafen auferlegt, bestünde die Gefahr, dass sich das Szenario der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wiederholt.

. . . und an die Weimarer Republik

Die Vertreter der deutschen Demokratie befanden sich 1919 in einer unmöglichen Lage. Sie waren gezwungen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, in dem sie die finanzielle Verantwortung für den von Kaiser Wilhelm II. ausgelösten Konflikt übernahmen, und daher sah sich die kurzlebige Weimarer Republik ständiger Kritik ausgesetzt, sie habe das Land an den Westen verraten.

Ein besserer Kurs ist der nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Marshallplan eingeschlagene Weg. Der ukrainische Wiederaufbau wird nur erfolgreich sein, wenn er global begriffen wird. Statt eine Lösung für ein spezifisch ukrainisches Problem anzubieten, muss die internationale Gemeinschaft den Wiederaufbau des Landes zum Bestandteil einer deutlich breiter angelegten Anstrengung machen. Schliesslich bedarf es auch in Syrien, dem Irak, dem Sudan und anderswo eines Wiederaufbaus nach einem Konflikt.

Genauso wichtig ist, die besiegten Mächte zum Eingeständnis zu bewegen, dass sie einen falschen Weg eingeschlagen hatten. Das ist, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, Italien und Japan geschah. Nachdem die Maschinerie des Totalitarismus zerschlagen war, profitierten diese Länder in den Vierziger- und Fünfzigerjahren jeweils von einer Blütezeit des politischen und wirtschaftlichen Liberalismus.

Dem Ressourcenfluch entkommen

Eines der grossen Probleme der Ukraine heute ist, dass die Wirtschaft seit den Neunzigerjahren sehr langsam gewachsen und immer weiter hinter derjenigen des unmittelbaren Nachbarn Polens zurückgefallen ist. Wie Russland stützte sich die Ukraine zunehmend auf ein Wirtschaftsmodell des Rohstoffexports, das inzwischen an seine Grenzen gestossen ist. Gleiches gilt für die übrigen postsowjetischen Staaten, weshalb Kasachstan seit langem auf der Suche nach einem neuen Entwicklungsmodell ohne fossile Brennstoffe ist. Ist es zu viel, zu hoffen, dass auch Russland sich bemühen könnte, seinem Ressourcenfluch zu entgehen, der die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Putinismus getragen hat? Ein derartiges Russland würde vermutlich zur Inspiration für viele andere Länder weltweit werden.

Was die Ukraine angeht, so wird ihre Nachkriegsdynamik offensichtlich vom Wiederaufbau des Wohnungsbestands und der Energieversorgung, der Krankenhäuser und Schulen sowie der sonstigen Infrastruktur abhängen. Doch wird sie auch davon abhängen, ob das Land seine Abhängigkeit von der Rohstoffförderung abstreifen kann. Zum Glück werden viele der Stärken, die die atemberaubende Verteidigungsleistung der Ukraine gestützt haben, auch zu ihrem wirtschaftlichen Wiederaufbau beitragen. Weil Kiew bereits vor dem Krieg ein Zentrum der Software-Entwicklung war, waren die ukrainischen Programmierer gut aufgestellt, die russischen Cyber-Bedrohungen zu eliminieren. Genau die gleichen Fähigkeiten werden benötigt, um eine moderne Volkswirtschaft mit digitalisierter Grundversorgung und einer beträchtlichen Elektronik- und KI-Komponente aufzubauen.

Nach dem ersten Covid-Schock machten sich viele Regierungen das Mantra «Wieder aufbauen, aber besser» zu eigen. Nach dem Krieg in der Ukraine müssen wir dies weltweit umsetzen. Die Entstehung einer neuen, stabileren internationalen Ordnung hängt davon ab.

