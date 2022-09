Das Ende der Negativzinsen – Was positive Zinsen für die Banken bedeuten Acht Jahre lang herrschte in der Finanzbranche eine verkehrte Welt. Doch die Zinswende bedeutet nicht einfach ein Zurück in die Zeit vor 2015. Beatrice Bösiger

Wie lange sich die Banken noch dem Ruf nach Zinsen auf Spareinlagen entziehen können, muss sich zeigen. Getty Images/iStockphoto

Auf dem Finanzplatz ist die Erleichterung über das Ende der Negativzinsen spürbar. «Die Rückkehr zu positiven Zinsen ist für uns mittel- und langfristig ein Segen», sagt Kurt Fuchs, Finanzchef bei PostFinance. Das fast acht Jahre dauernde Negativzinsregime hat das Institut besonders hart getroffen. PostFinance darf keine Kredite und Hypotheken vergeben. Die Gelder ihrer Kunden legt sie vor allem in Anleihen an. Da sie im Niedrigzinsumfeld kaum mehr rentierten, erodierte die Zinsmarge der Staatsbank in den vergangenen Jahren massiv.