Der FuW-Morgen-Report vom 24. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, GAM und Evolva, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktien sind am Montag vorsichtig in eine Woche voller Unternehmensabschlüsse und Zentralbanksitzungen gestartet.

In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2% höher bei 28’609 Punkten. Der breiter gefasste Topix steigt um ebenfalls 0,2%.

Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 knapp 0,7%, der Shanghai Composite handelt 0,2% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1,1%. Der südkoreanische Kospi büsst 0,9% ein.

USA

Die Kursbewegungen an den US-Börsen sind am Freitag bis Handelsende fast vollständig zum Erliegen gekommen.

Mangels Impulsen schloss der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,07% bei 33’808,96 Punkten. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex damit einen knappen Verlust. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,09% auf 4133,52 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,11% auf 13’000,77 Punkte zulegte.



Beim Konsumgüterkonzern Procter & Gamble sorgten Quartalszahlen über den Erwartungen sowie ein angehobener Umsatzausblick für ein Kursplus von 3,5%. Der Fahrdienstvermittler Lyft konnte die Anleger mit der Ankündigung eines weiteren massiven Jobabbaus begeistern: Die Aktien gewannen mehr als 6%. Die Anteilscheine von Konkurrent Uber verloren hingegen über 2%.



Die Titel des Ölfelddienstleisters Schlumberger büssten gut 2% ein. Der Konzern meldete für sein erstes Quartal zwar einen Gewinnanstieg und übertraf die Schätzungen der Analysten. Anleger hatten offenbar aber mehr erwartet.



Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,4% im Minus, der Future auf den Euro Stoxx 50 gibt um 0,3% nach.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse I: Bei der Bank Credit Suisse haben Kunden im ersten Quartal netto 61,2 Mrd. Fr. Vermögen abgezogen. Die Bankleitung hat von der Nationalbank Liquiditätshilfen von 109 Mrd. Fr. bezogen. Die Summe der verwalteten Vermögen schwand von 1,29 auf 1,25 Bio. Fr., wobei in der Veränderung auch die Preisbewegungen der angelegten Vermögen eingerechnet sind. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Credit Suisse II: Im Finanzergebnis zeigt sich wegen des verordneten Schuldenerlasses über das Abschreiben von eigenkapitalähnlichen Obligationen (AT1-Instrumenten) ein Gewinn. Bereinigt bleibt im ersten Quartal allerdings ein Vorsteuerverlust von 1,3 Mrd. Fr. Im Zeitraum Oktober 2022 bis März 2023 hat sich der Mitarbeiterbestand der Bank rund 9% verkleinert.



UBS: Bei der Grossbank UBS verlängert Risikochef Christian Bluhm seine Tätigkeit über das ursprünglich auf Ende April geplante Ausscheiden hinaus. Er wird nun zusammen mit seinem designierten Nachfolger Damian Vogel im Prozess der Integration von Credit Suisse das Risikomanagement leiten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

GAM: Der Vermögensverwalter GAM erwartet, dass die Verhandlungen zur Übernahme durch die Londoner Liontrust bis 4. Mai abgeschlossen sein werden. Die Publikation des Jahresberichts 2022 verschiebt das Management auf den 4. Mai. Bekannt gab es, dass die für Kunden verwalteten Vermögen von Anfang bis Ende 2022 von 99,9 auf 75 Mrd. Fr. geschrumpft sind. Am Wochenende hatte die «Financial Times» berichtet, auch die Zürcher Kantonalbank habe eine GAM-Übernahme geprüft. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Evolva: Das Biotech-Unternehmen Evolva wird die von den Aktionären beschlossene Aktienzusammenlegung (Reverse Split 250:1) am 25. April durchführen. Ab 26. April sind dann die neuen Titel im Börsenhandel.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. April 2023

Schweiz

06:45 Credit Suisse: Ergebnis Q1

08:30 BFS: Lohnindex 2022

18:00 Gurit: Umsatz Q1



Sonstige Termine:

Swiss Biotech Day 2023 (inkl. 25.4.), Basel

Flughafen Zürich: GV (15.30 Uhr), Kloten

Gurit: GV (16.30 Uhr), Zürich

International

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Vivendi, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung



Ohne genaue Zeitangabe:

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

Konjunktur

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/23

10:00 POL: Industrieproduktion 03/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/23

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 04/23

14:30 USA: CFNA-Index 03/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche mit dem Ifo-Geschäftsklima, der Geschäftslage und den Geschäftserwartungen für Deutschland. Am Mittwoch fällt die schwedische Zentralbank ihren Zinsentscheid. Am selben Tag werden in Deutschland das GfK-Konsumklima und in Frankreich das Konsumentenvertrauen publiziert. Am Donnerstag erscheinen der Economic Sentiment Index sowie das Industrie-, Konsumenten- und Dienstleistervertrauen für ganz Europa sowie das italienische Unternehmens- und Konsumentenvertrauen. Den Wochenabschluss am Freitag machen die erste Veröffentlichung des Q1-BIP für die ganze EU sowie einzelne Mitgliedsstaaten wie unter anderem Deutschland, Frankreich und Italien sowie die deutschen Einfuhr- und Konsumentenpreise und die Arbeitslosenquote.



Am Montag erscheint in der Schweiz der Lohnindex 2022. Am Dienstag erfahren wir mehr über den Aussenhandel und die Uhrenexporte im März. Der CS-CFA Index für den April wird am Mittwoch publiziert. Am Donnerstag informiert die SNB über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal und einen Tag später findet in Bern die Generalversammlung statt. Ebenfalls am Freitag erscheinen die Detailhandelsumsätze für März und das Kof-Konjunkturbarometer.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Case-Shiller- und der FHFA-Hauspreisindex, der Neubauverkauf und das Verbrauchervertrauen, am Mittwoch der Auftragseingang langlebige und Investitionsgüter, die Auslieferung von Investitionsgütern, am Donnerstag die erste Veröffentlichung des Q1-BIP und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Arbeitskostenindex, der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben und der Chicago-Einkaufsmanagerindex.



Die Bank of Japan fällt am Freitag ihren Zinsentscheid. Am selben Tag erscheinen die Arbeitslosenquote und die Tokio-Verbraucherpreise.



Aus dem Vereinigten Königreich und aus China werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

