Der FuW-Morgen-Report vom 3. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Straumann, Sika, OC Oerlikon und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Overnight

USA

Die US-Börsen haben den Handel am Dienstag mit Verlusten beendet. Die Titel im Dow Jones Industrial sanken am Montag um 1,1% auf 33’685 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,2% ab auf 4120 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,9% auf 13’114 Zähler ein. Im Handelsverlauf belasteten schwache Konjunkturdaten die Anlegerstimmung.

Zudem brachen vor der Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch die Titel regionaler Banken aufgrund erneuter Befürchtungen um ihre Finanzstabilität ein. Die Valoren von PacWest Bancorp sanken um 27,8%, die der Western Alliance Bank um 15,1% und die von Comerica um 12,4%. Doch auch die Grossbanken JPMorgan (–1,6%), Goldman Sachs (–2,1%), Citigroup (–2,7%) und Bank of America (–3%) büssten ein. Die Aktien des Herstellers von Bildungstechnologie Chegg brachen um 48,8% ein, nachdem die Umsatzprognose für das zweite Quartal aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch ChatGPT negativ ausgefallen war.



Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch nach den negativen Vorgaben aus Übersee klar im Minus. Zumindest die Börsen, die geöffnet sind. In China sind sie wegen der Feiertage zum Tag der Arbeit geschlossen und in Japan wegen des Tages der Verfassung.

Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,6%. Die Verluste werden angeführt von Energie-, Industrie- und Gesundheitstiteln. Der südkoreanische Kospi gibt um 0,9% ab, und der australische S&P/ASX 200 sinkt um 1,1%.



Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 rückt am Mittwochmorgen 0,2% vor, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq notiert er unverändert. Auf den Euro Stoxx 50 rückt der Future 0,1% vor, auf den deutschen Dax gewinnt er ebenfalls 0,1%. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,3% über dem Vortagesniveau.

News Vorbörse Schweiz

Straumann: Das Dentalunternehmen Straumann hat im Startquartal einen 1% höheren Umsatz von 596 Mio. Fr. verbucht. Das organische Wachstum betrug 3,4% und übertraf die Erwartungen der Finanzanalysten leicht. An den beiden Jahreszielen hält Straumann fest: an der Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich und einer operativen Marge von 25%.

Sika: Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika schliesst die Übernahme des deutschen Bauchemieunternehmens MBCC ab. Das Management erwartet nun für 2023 einen Umsatz von über 12 Mrd. Fr. Im vergangenen Jahr waren es 10,5 Mrd. Fr. gewesen. Aus der Übernahme werden weiterhin Synergien von 160 bis 180 Mio. Fr. erwartet.

Holcim: Der Zement- und Baustoffkonzern setzt seine Wachstumsstrategie im Bereich Dacheindeckungen fort. Er übernimmt die Gesellschaft Pasa. Sie erwirtschaftet einen Umsatz von 38 Mio. $ und wird als ein in Mexiko und Zentralamerika führender Hersteller von Dach- und Dichtungslösungen bezeichnet.

OC Oerlikon: Der Industriekonzern OC Oerlikon hat den Umsatz in den ersten drei Monaten 5,4% auf 735 Mio. Fr. erhöht. Währungsbereinigt waren es 10,7%. Das Betriebsergebnis Ebitda ging hingegen 3,8% auf 116 Mio. Fr. zurück. Der Auftragseingang schrumpfte 14% auf 681 Mio. Fr.

Montana Aerospace: Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace konkretisiert die IPO-Pläne für den Energiebereich. Er hat gemäss Bloomberg Banken für den Börsengang seiner Energietechnikzuliefersparte ausgewählt. Der Geschäftsbereich könnte mit rund 500 Mio. € bewertet werden.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 3. Mai 2023

Schweiz

06:30 Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 Straumann: Umsatz Q1 (Webcast 10.30 Uhr)

07:00 Swiss: Ergebnis Q1

09:00 KOF Beschäftigungsindikator Q2



Sonstige Termine:

Finanzmesse FINANZ '23 (inkl. 4.5.), Zürich

Galenica: GV (15.00 Uhr), Bern

Investis: GV (15.00 Uhr), Zürich

LLB: Strategie-Update Schweizer Markt (MK 08.30 Uhr) , Zürich

SGKB: GV (17.00 Uhr), St. Gallen

Skan: GV (15.30 Uhr), Basel

Temenos: GV (11.30 Uhr), Genf

International

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (11.30 h Pk)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (9 Uhr PK, 10 Uhr Analysten-Call)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q1 Trading Statement

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung

10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 03/23

10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung

11:00 AUT: Immofinanz, Hauptversammlung

12:00 GBR: Unilever, Hauptversammlung

12:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung

12:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

15:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen (18.30 Call)

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Vantage Towers AG, Ende der Andienungsfrist für das

Übernahmeangebot des Oak-Konsortiums

GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz

ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q1-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

USA: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen

Konjunktur

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/23

09:00 TRK: Verbraucherpreise 04/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/23

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/23

14:15 USA: ADP Beschäftigung 04/23

15:45 USA: PMI Dienste 04/23 (endgültig)

16:00 USA: ISM Dienste 04/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid



Hinweis:

CHN/JPN: Feiertag, Börsen geschlossen

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert neuen Autocallable BRC auf WTI Crude Oil und Brent Crude Oil mit einem Coupon von 15% p. a.



Neu in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Autocallable Barrier Reverse Convertible in Dollar auf WTI Crude Oil und Brent Crude Oil mit einem Coupon von 15% p. a. und einer Barriere von 55% (Valor 125 387 237).



Der Autocallable Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 15% p. a. Falls an einem Beobachtungstag (vierteljährlich, erstmals nach sechs Monaten) alle Basiswerte auf oder über ihrem Anfangslevel schliessen, wird das Produkt frühzeitig zu 100% zurückgezahlt.



Falls das Produkt nicht frühzeitig zurückgezahlt wird und sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 55% notieren, wird das Produkt bei Verfall zu 100% des Nominalwerts zurückgezahlt. Andernfalls kann sich die Rückzahlung in bar um die Negativperformance des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung reduzieren und somit das Produkt einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.



Zeichnungsschluss ist am 9. Mai um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwölf Monate (vorbehältlich einer frühzeitigen Rückzahlung). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230).



