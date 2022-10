Der FuW-Morgen-Report vom 25. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Novartis, Logitech und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

In den USA sind die Aktienmärkte am Montag gestiegen. Der Dow Jones Industrial gewinnt 1,3% auf 31'499, er steht nun knapp 10% über dem Jahrestief von Ende September. Der breiter diversifizierte S&P 500 steigt 1,2% auf 3797. Der technologielastige Nasdaq 100 legt 1,1% zu und schliesst auf 11'430.

Die Aktien des Telecomkonzerns AT&T klettern 2,4%, sie erhalten Schub von einer Kaufempfehlung der Investmentgesellschaft Raymond James.

Die Titel der Facebook-Muttergesellschaft Meta verlieren zuerst 4%, weil sie von Bank of America auf «Neutral» herabgestuft werden. Zum Schluss verbuchen sie einen Tagesverlust von lediglich 0,2%.

Ebenfalls entgegengesetzt zum Aufwärtstrend sinken die Aktien von Tesla 1,5%. Der Elektroautobauer habe die Verkaufspreise in China 5% gesenkt, meldet die Agentur Bloomberg.

Der Fokus der Anleger liegt auf den Quartalsberichten. Diese Woche rapportieren 165 Unternehmen aus dem S&P 500, darunter die grossen Technologiegesellschaften.

Asien/Pazifik

In Asien ist die Stimmung an den Börsen am Dienstag ebenfalls freundlich, das gilt auch für China. Dort waren die Kurse am Montag gesunken, weil Anleger befürchteten, Staatschef Xi Jinping werde seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 am Dienstag 1,2%, ebenso wie der breiter gefasste Topix. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 0,9%, und auf dem chinesischen Festland avanciert der CSI 300 ebenfalls 0,9%. Der koreanische Kospi gewinnt 1,1%. Einzig in Taiwan verliert der TWSE 1,1%.

Futures

Am Terminmarkt bewegen sich die Futures nur wenig. Der Kontrakt auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen fast unverändert, und derjenige auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,06% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

UBS: Die Grossbank UBS hat im dritten Quartal 1,73 Mrd. $ Gewinn verbucht, rund 25% weniger als in der Vorjahresperiode. Die Schätzungen von Analysten gemäss AWP-Konsens wurden auf allen Ebenen zum Teil deutlich übertroffen. Der Ertrag ging knapp 10% zurück auf 8,24 Mrd. Das Verhältnis von Kosten zu Ertrag wuchs auf 71,8% (Zielband 70 bis 73%). Der Ertragsrückgang war ungleich auf die Bereiche Vermögensverwaltung (–4%), Schweizer Geschäft (–2%), Investment Banking (–47%) und Asset Management (–34%) verteilt. (Lesen Sie hier mehr.)

UBS: Zum weiteren Jahresverlauf erklärt die Grossbank, sie sei zuversichtlich, attraktive und nachhaltige Renditen erzielen zu können. Mit Blick auf das Risikomanagement und die Kosteneffizienz werde man dabei auch im vierten Quartal «diszipliniert» bleiben. (Lesen Sie hier mehr.)

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis hat im dritten Quartal einen ausgewiesenen Nettoumsatz von 12,5 Mrd. $ (–4%) erzielt (zu konstanten Wechselkursen +4%). Die Pharmasparte erreichte 10,3 Mrd. (–3%), die Generikasparte Sandoz 2,2 Mrd. (–7%). Der operative Betriebsgewinn sank 33% auf 2,2 Mrd. $, der Gewinn brach 43% auf 1,6 Mrd. $ ein. Neben dem tieferen operativen Gewinn machte sich im Ergebnis auch der Verkauf des Roche-Anteils bemerkbar. Der bereinigte Kernbetriebsgewinn verringerte sich 4% (zu konstanten Wechselkursen +5%). Mit den Zahlen lag Novartis beim Umsatz knapp unter den Analystenprognosen, beim Gewinn in etwa gleich. (Lesen Sie hier mehr.)

Novartis: Für das Gesamtjahr bestätigt das Novartis-Management die Zielsetzungen. Zu konstanten Wechselkursen sollen der Umsatz und der operative Kerngewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Angehoben wurde der Ausblick für die Generikasparte. Sandoz soll den Umsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (bislang: niedrig einstellig) und das operative Kernergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern (bislang: weitgehend auf Vorjahresniveau). (Lesen Sie hier mehr.)

Logitech: Der Hersteller von Computerzubehör hat im zweiten Quartal (Juli bis September) einen Umsatzrückgang von 12% auf 1,15 Mrd. $ verzeichnet (wechselkursbereinigt: –7%). Die Marketingausgaben wurden um rund 20% verringert. Trotzdem fiel das bereinigte operative Ergebnis (Ebit, Non-GAAP) um 26% auf 156 Mio. $ (unbereinigt –29% auf 127 Mio.). Der Gewinn brach 41% auf 82,1 Mio. $ ein. Das liegt über den Erwartungen der Analysten. Die Jahresprognose für 2022/23 bleibt: ein Umsatzminus in Lokalwährungen zwischen 4 und 8% und ein Ebit Non-GAAP zwischen 650 und 750 Mio. (Lesen Sie hier mehr.)

Logitech: Nate Olmstead, Finanzchef von Logitech, verlässt das Unternehmen nach knapp vier Jahren. Ein Nachfolger wurde nicht bekannt gegeben. (Lesen Sie hier mehr.)

Ems-Chemie: Der Industriekonzern Ems Chemie hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 10,7% auf 1,87 Mrd. Fr. (in Lokalwährungen +13,5%) erhöht. Der Bereich Hochleistungspolymere wuchs 10,6%, der Bereich Spezialchemikalien um 11,2%. Am Ausblick wird trotz des widrigen Umfelds festgehalten (Umsatz und Betriebsergebnis leicht über den Vorjahreswerten). (Lesen Sie hier mehr.)

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern hat den Nettoumsatz im dritten Quartal um 16% auf 9,97 Mrd. Fr. gesteigert und den Rohertrag 7% auf 2,71 Mrd. erhöht. Das operative Ergebnis wuchs um 17% auf 924 Mio. und der Gewinn um 19% auf 688 Mio. Die Konversionsrate (Ebit zu Rohertrag) lag mit 36,2% über dem langfristigen Durchschnittsziel von 16%. Die Zahlen verfehlen die Analystenerwartungen leicht. Einen Ausblick auf die nächsten Monate gibt es nicht. (Lesen Sie hier mehr.)

LM Group: Im Rahmen der laufenden Untersuchungen gegen die frühere Geschäftsleitung des Online-Reiseanbieters LM Group hat die Tessiner Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft für die beiden früheren Geschäftsführer, der Firmengründer und frühere CEO Fabio Cannavale sowie COO Andrea Bertoli, bis maximal am 29. November 2022 verlängert. (Lesen Sie hier mehr.)

Burkhalter: Der Elektro- und Sanitärinstallateur Burkhalter übernimmt die in Visp ansässige Imwinkelried Lüftung und Klima samt Tochter Exclean mit 72 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 21,5 Mio. Fr. Den Kaufpreis begleicht Burkhalter mit Cash und mit Namenaktien. Dazu werden 140'000 Namenaktien (Kurs aktuell: 74.80 Fr.) aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen. Die Verkäufer dürfen zwei Drittel der Titel während zweier Jahre nicht verkaufen. (Lesen Sie hier mehr.)

Banque Cantonale de Genève: Die Genfer Kantonalbank zahlt eine AT1-Anleihe über 90 Mio. Fr. vorzeitig zurück. Die 2017 emittierte Additional-Tier-1-Anleihe mit unbefristeter Laufzeit werde zum frühesten möglichen Zeitpunkt am 8. Februar 2023 zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennwert zuzüglich des letzten Coupons von 2%.

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen Idorsia hat nach den ersten drei Quartalen nach US-GAAP-Standard einen Betriebsverlust von 610 Mio. Fr. geschrieben (Vorjahresperiode: –385 Mio.). Der Verlust erreichte 635 (–383) Mio. Während die Forschungs- und Entwicklungskosten weitgehend unverändert blieben, verdreifachten sich die Vertriebs- und Verwaltungskosten fast auf 372 Mio. Fr. Die Einnahmen mit den Medikamenten Quviviq und Pivlaz kommen in Schwung. Am mittelfristigen Ziel, bis 2025 profitabel zu werden, mit einem Jahresnettoumsatz von über 1 Mrd. Fr., hält Idorsia fest. Per Ende September betrug der Cashbestand 695 Mio. Fr.

Landis+Gyr: Das Energiemanagementunternehmen Landis+Gyr hat einen Auftrag von der finnischen Vaasa Electricity Network erhalten zur Lieferung und Installation von 65'000 Zählern sowie einer IoT-Netzwerkkommunikation und einen zehnjährigen Managed-Service-Vertrag. Finanzielle Angaben enthält das Communiqué nicht.

Orascom DH: Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat ein unverbindliches Angebot für seine Beteiligung am Erstwohnungsprojekt O-West in Kairo erhalten. Das Angebot belaufe sich auf umgerechnet rund 125 Mio. Fr. für das gesamte Projekt. Die ägyptische Tochtergesellschaft ODE ist mit 70% daran beteiligt.

Helvetia: Beim Versicherer Helvetia tritt der seit 2016 amtierende CEO Philipp Gmür per Mitte 2023 zurück, nach dreissig Jahren in der Helvetia-Gruppe. Der Verwaltungsrat hat die Regelung der Nachfolge eingeleitet.





Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 25. Oktober 2022

Schweiz

03:00 Logitech: Ergebnis Q2 2022/23 (Conf. Call 14.30 Uhr)

06:00 Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte

06:45 Kühne+Nagel: Ergebnis Q3

06:45 UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00)

07:00 Idorsia: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 Novartis: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr)

International

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Amadeus Fire, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:25 FRA: Remy Cointreau, Halbjahresumsatz

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Wintershall, Q3-Zahlen (10.00 Call)

12:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

14:00 USA: Twitter, Q3-zahlen

17:40 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

22:05 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Berentzen, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Moody's, Q3-Zahlen

USA: JetBlue Airways, Q3-Zahlen

Konjunktur

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/22 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 08/22

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/22

15:00 USA: FHFA-Index 08/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/22

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Zum Wochenanfang steht der Ölpreis unter Druck. Die Sorte Brent handelt nahe 91 $ je Fass. Vergangene Woche lag der Preis zeitweise auf fast 95 $. Die chinesischen Wachstumszahlen, die für das dritte Quartal höher ausgefallen waren als erwartet, konnten keinen positiven Impuls geben.

Insgesamt bleiben die Rohstoffmärkte durch die hohen US-Anleihenrenditen bedrückt, beobachtet Ole Hansen von Saxo Bank in einem Kommentar. Der Ölmarkt sei weiterhin von Unsicherheiten auf der Angebots- und der Nachfrageseite geprägt.

Auf längere Frist wird am Markt davon ausgegangen, dass sich die Angebotsverknappung löst. Das zeigt sich in der hohen Backwardation – am Futures-Markt notiert der Preis für einen späteren Liefertermin deutlich tiefer als für den nahen. Die Differenz der Kontrakte für die Lieferung im Dezember 2022 und im März 2023 steht nun über 5 $, das ist der höchste Stand seit zwei Monaten.

